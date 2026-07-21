Umirovio se jedan od najboljih sudaca na svijetu: ‘Pritisak je prevelik’

47-godišnji engleski sudac Anthony Taylor u utorak je objavio kraj svoje sudačke karijere.
Napravio je to nakon odrađenog Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi gdje je sudio tri utakmice (Kolumbija – Uzbekistan, Senegal – Irak i Španjolska – Portugal).
Taylor je svoju karijeru započeo 2002. godine s 26 godina, a do Premier lige se probijao do 2010. godine. Od tada je nezamjenjivi član elitnog razreda engleskog nogometa što mu je donijelo i brojne velike utakmice.
Sudio je finale Lige nacija 2021. godine te finale Europa lige 2023. godine. Osim toga, dijelio je pravdu na brojnim domaćim nogometnim finalima.
U svojoj profesionalnoj karijeri vodio je čak 839 utakmica te ni ne čudi što je s 47 godina odlučio da je vrijeme za nogometnu mirovinu.
“Suđenje na elitnoj razini je nevjerojatna privilegija, ali pritisak je prevelik. Zato je sada pravo vrijeme maknuti se sa strane i napraviti tranziciju u sljedeće poglavlje mog života.”
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