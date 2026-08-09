Mladi nogometaši Hajduka osvojili treće mjesto na Ramljaku

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HNK Hajduk

Mladi nogometaši Hajduka pod vodstvom trenera Harija Vukasa osvojili su treće mjesto na 23. izdanju uglednog Memorijalnog turnira Mladen Ramljak.

Splićani su u borbi za broncu na Maksimiru nakon izvođenja jedanaesteraca svladali portugalsku Benficu, nakon što je osnovnih 60 minuta igre završilo bez pobjednika (1:1).

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Hajduk je od samog početka nametnuo jak ritam i preuzeo inicijativu na terenu Luka Modrić. Već u ranoj fazi susreta vratar Benfice Antonio Luis morao je reagirati ispred napadača Bijelih, a u desetoj minuti Ante Bralić zamalo je pogodio okvir gola udarcem koji je prohujao pored vratnice. Portugalci su odgovorili preko Santosa i Martima Gomesa, no vratar Splićana Pavičić Ivelja istaknuo se fantastičnom obranom u drugoj situaciji. Prvo poluvrijeme, odigrano po iznimno visokoj zagrebačkoj temperaturi, završilo je bez pogodaka.

Igra Hajduka u nastavku je bila još sadržajnija, a nagrada za pritisak stigla je u 35. minuti. Ilija Kutija prihvatio je jednu odbijenu loptu i fantastičnim, silovitim udarcem iz daljine od lijeve vratnice pogodio za vodstvo Splićana.

Ipak, slavlje nije dugo trajalo — u 43. minuti Hugo Gomes potegnuo je iz daljine i unatoč tome što je Pavičić Ivelja imao loptu na rukama, izjednačio na 1:1. Do kraja utakmice Maglica za Hajduk i Almeida za Benficu nisu iskoristili svoje prilike pa se pristupilo udarcima s bijele točke.

U raspucavanju s devet metara u apsolutnog junaka izrastao je vratar Hajduka Pavičić Ivelja. Prvo je obranio udarac Correiri, a nakon što je Luis zaustavio pokušaj Beidenegla, Hajdukov je čuvar mreže skinuo i jedanaesterac Santosa. Točku na i i brončano slavlje Hajduku mirnom je realizacijom donio Gashi.

U ostalim susretima razigravanja Club Brugge je u borbi za sedmo mjesto nadigrao Bolognu s uvjerljivih 3:0, dok je u dvoboju za petu poziciju Athletic Bilbao bio bolji od Juventusa rezultatom 4:2.