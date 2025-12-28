Kovačević o šutnji prema novinarima: ‘Razlog je bio jednostavan’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Trener Dinama Mario Kovačević izbjegavao je medije te nije održavao press konferencije.

Kovačević je ovog ljeta otišao iz Slaven Belupa i postao je trener Dinama. Sada je pod većim povećalom javnosti, a u jednom trenutku odlučio je i da ne želi pričati s medijima ni održavati press konferencije. Davao je izjave samo prije i nakon europskih utakmica te one koje je morao da ispoštuje vlasnika TV prava. Sad je progovorio o tome zašto je šutio.

POVEZANO SKener: Hoće li Boban biti junak na kraju plave balade? Kovačević o tome zašto Mudražija ne igra više: ‘Svake večeri mogu mirno leći u krevet’

“Želio bih pojasniti jednu stvar vezanu za naše uvodne press konferencije. U proteklom razdoblju odlučili smo ih privremeno izostaviti. Razlog je bio jednostavno potreba da se ekipi i meni osobno osiguraju mir i fokus u delikatnom i kriznom trenutku. Smatrali smo da je to u tom trenutku najbolji način da zaštitimo momčad te da se koncentriramo isključivo na teren. Možda ćemo se uskoro vratiti u uobičajeni ritam te ponovno održavati uvodne konferencije, ali uvijek ćemo se prilagođavati stanju u momčadi. Procijenimo li da su nam potrebni dodatna koncentracija i mir, preskočit ćemo te konferencije. Osnovna ideja je naime uvijek ista, radimo ono što smatramo da je najbolje za momčad i za rezultat. Respektirajući pri tome, jasno, novinarski posao i javnost”, rekao je u velikom intervjuu za Večernji list Kovačević.

Otkrio je i kako izgleda jedan njegov radni dan.

“Kada sam tek stigao u klub, dolazio sam rano ujutro, a ostajao i do 1-2 sata iza ponoći. Gledali smo zajedno snimke, dovodili još neke igrače, pripremali se za početak sezone. I sada je tempo jak, stožer i ja u klub dolazimo najkasnije u 8 sati. Igrači dolaze oko pola 9 pa onda idemo na zajednički doručak. Trening je u pola 11, a prije toga igrači odrađuju i dio s kondicijskim treningom. Izlazak na teren je u 10.30 sati, a ondje ostajemo otprilike sat i pol. Potom slijede analize utakmica pa ručak, a kad igrači oko 15 sati idu doma, mi krećemo s pripremama za idući dan. Opet radimo analize, pripremamo se za iduću utakmicu… Uglavnom, dinamično je.”