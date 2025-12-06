Kovačević: Nekad je nogomet nepravedan, a sudačke odluke ne želim komentirati

Podijeli :

Instagram / GNK Dinamo Zagreb

Trener Dinama Mario Kovačević otkrio je razmišljanja nakon remija 1:1 protiv Hajduka u 15.kolu HNL-a.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 67. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1:1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

POVEZANO Podjela bodova na Maksimiru: Splićani bili nadomak pobjedi, a u 102. minuti se ukazao Hoxha!

Svoja razmišljanja nakon susreta otkrio je trener Dinama Mario Kovačević.

“Čestitam svojim igračima. Šteta, imali smo potpunu dominaciju do gola, nakon toga se sve nekako razvodnilo. Uspjeli smo izjednačiti, imali smo situacije da zabijemo nakon toga. Nogomet je nekad nepravedan. Derbi je bio zanimljiv, puno nam znači pljesak navijača”, rekao je Kovačević u uvodu.

“Ne bih komentirao sudačke odluke, teško je bilo što reći. Kroz dominaciju smo trebali stvoriti još više prilika, od prvog dana govorim da možemo još bolje. Nogomet je takav, daš gol pa ti ga ponište, penal ti se svira pa bude poništen, tu dođe do pražnjenja. Radit ćemo na tome da više koristimo te prilike”, nastavio je Kovačević.

Topić je danas bio opasan?

“Drago mi je zbog njega, radi i dobro trenira. Nije lako ni nama, imamo ih puno na svim pozicijama. On ne radi probleme, svima obećajem da će dobiti priliku, on ju sada koristi. Cijenim sve svoje igrače, nadam se da će reagirati kao Fran.”

Što se dogodilo s Mikićem?

“Pregazio ga je Rebić, primio se za glavu, nije mogao nastaviti. RPG se vraća, tako da smo s njima dvojicom sada jači na toj poziciji.”

Torcida je kreirala prekid u 82., je li vam to pomoglo?

“Mi smo do tada bili puno bolja ekipa, nemam to što komentirati. Mislio sam da će biti i još više nadoknade.”