Kovačević i Sanchez otkrili karte za derbi, evo kako će Rijeka nadomjestiti izostanak Fruka

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U subotu u 16 sati na Maksimiru kreće derbi 30. kola SHNL-a između Dinama i Rijeke. Stigli su sastavi.

Ništa nije mijenjao među igračima u polju trener Dinama Mario Kovačević u odnosu na meč s Vukovarom. Jedina je promjena povratak Dominika Livakovića na vrata. Ostatak je dakle isti kao prije tjedan dana: Livaković – Goda, McKenna, Dominguez, Galešić – Mišić, Zajc – Stojković, Vidović, Bakrar, Beljo.

Rijekin trener Victor Sanchez pak nema taj luksuz da su mu svi glavni igrači na raspolaganju. Najteže će biti nadomjestiti izostanak Tonija Fruka, ali i Devetak, Barco, Barišić i Vignato itekako bi dobro došli.

Rijeka kreće s ovih 11: Zlomislić – Husić, Majstorović, Radeljić – Oreč, Gojak, Dantas, Legbo – Ndockyt, Lasickas – Adu-Adjei.

Dinamo traži pobjedu kojom bi se na vrhu odvojio čak 12 bodova od drugoplasiranog Hajduka, a Rijeka se nada trijumfu kojim bi se izjednačila s trećeplasiranim Varaždinom.