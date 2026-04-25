Kovačević: Govorio sam u svlačionici igračima da ćemo biti prvaci, sada nam se to vraća

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je uoči nedjeljne utakmice protiv Varaždina (18:45) organizirao posebnu najavu uz mini-manifestaciju.

Pobjedom bi matematički osigurao naslov, a ako Hajduk u Jadranskom derbiju ne pobijedi Rijeku, utrka za prvaka bila bi riješena i teoretski. Susret je najavio trener Mario Kovačević.

Miha Zajc ozlijeđen

“Radili smo čitavu sezonu da osiguramo naslov što prije i sad nam se pruža prilika. Neće biti lagano, Varaždin je dobra momčad, ali imamo prvu meč-loptu i vidim kod igrača da su gladni, jedva čekaju istrčati na teren da je iskoriste”, rekao je Kovačević.

“Vraćaju se Vidović, McKenna i Bennacer i veseli me da je kadar dobar. Igramo jako dobro i veselim se utakmici. Ozlijeđen je Miha Zajc, osjetio je bol pa ga nećemo forsirati.”

O Varaždinu

“Bit će tvrda utakmica, imaju dobru kontru i polukontru. Čestitam im na svemu što su napravili. Ali ja očekujem da od prve minute krenemo po gol, što ranije zabijemo bit će nam lakše i usmjeriti utakmicu u svoju korist. Želimo ovisiti samo o sebi i vjerujem da smo bolja momčad. Svaka im čast, nakon 31 kola se bore za Europu.”

O sezoni

“Možda će vam čudno zvučati, ali ja sam vjerovao. Vjerovao sam da ćemo ući u kontinuitet iako smo gubili neke utakmice koje nismo trebali. Znao sam da mora biti dobro, ulovili smo korak i zato jesmo tu gdje jesmo”, kazao je Kovačević i dodao: “U zadnjih 19 kola imamo 15-16 pobjeda. Najzaslužniji su za to igrači koji sjajno rade i odlično igraju. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo naslov na rođendan.”

O svojim sjećanjima na Dinamo

“Kad je 1982. bio prvak, imao sam sedam, osam godina. Sjećam se toga te Ćire i njegova bijelog šala. Dinamo je uvijek igrao lijepi nogomet, a gdje sam ja živio pričalo se da je Dinamo gospodski klub. To sam i ja doživio ovdje.”

“Nisam još emotivan, tek kad osvojimo onda će me preplaviti emocije. Možda su i igrači bili u panici tada, kad smo krenuli, ali ja sam vjerovao u tu novu momčad. Nije lako stvoriti pobjednički mentalitet, sad smo na dobrom putu. I ja sam bio gladan pobjeda i trofeja. Dao sam čitavog sebe da dođem u ovu situaciju.”

O težini igranja za Dinamo

“Ja nikad negativno ne razmišljam i nisam se bojao. Nisam nikad sumnjao. Govorio sam i u svlačionici igračima da ćemo biti prvaci. Sada nam se to vraća. Spominje se taj poraz od Istre u Puli… Recite mi jednu momčad na svijetu koja nikad nije bila u krizi čitavu sezonu. Rijetkost je da neka momčad bude u formi čitavo vrijeme, pogotovo kad imate toliko novih igrača.”

“Mi smo imali potpuno novu ekipu, osim Mišića su tu svi bili novi. Taj dres Dinama nije lagan, ni grb Dinama, ali su možda bili jedan ili dvojica koji znaju što je Dinamo. To sam im pokušao prenijeti, a najveću ulogu tu je odigrao Josip Mišić. Trebalo nam je vremena.”

“Bit će dvije-tri promjene, ne puno. Igrat će samo oni koji su 100 posto spremni.”

Za kraj, poslao je poruku navijačima: “Meni je najdraže zbog naših navijača. Drago mi je da se sve vratilo i vjerujem da vraćamo titulu u naš grad”, zaključio je Kovačević.