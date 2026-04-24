Dinamo objavio što je sve pripremio za vikend: ‘115 nije samo broj!’

GNK Dinamo ove nedjelje slavi 115 godina postojanja.

U čast velikog jubileja, Dinamo organizira niz događanja diljem Zagreba – od jedinstvenog tramvajskog spektakla do kvartovskog druženja i utakmice na Maksimiru. Pripremili su brendirani tramvaj koji će ići svakih pola sata, i to na okretištu Maksimir.

“U suradnji sa ZET‑om, Dinamo predstavlja poseban rođendanski projekt – brendirani tramvaj koji će u subotu, 25. travnja voziti Zagrebom, uz glasove Dinamovih igrača koji najavljuju stanice i dodatno povezuju klub s navijačima”, poručili su Plavi.

“Subota donosi veliko kvartovsko slavlje na zapadu grada – Dinamo dolazi u Špansko i pretvara sportske terene OŠ Ante Kovačić u cjelodnevni festival plave boje”, najavio je Dinamo svoje gostovanje gdje su pripremili sportska natjecanja poput malonogometnog i košarkaškog turnira.

Na kraju će se sve zaokružiti nedjeljnom utakmicom protiv Varaždina gdje Plavi mogu osigurati naslov prvaka.

“U nedjelju, dok se još oporavljamo od lude, slavljeničke subote – nema stajanja. Pred nama je nova utakmica koja može odlučiti sezonu. Utakmica u kojoj možemo osigurati novi naslov prvaka. Završimo vikend onako kako i dolikuje – pobjednički.

Vidimo se na plavom vikendu. Bilo da ste u tramvaju, u kvartu ili na stadionu – ovaj vikend slavimo zajedno. 115 nije samo broj. To smo svi mi”, stoji na službenim stranicama kluba.