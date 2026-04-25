VIDEO / Ludnica u Jerezu: Marc Marquez pao zbog kiše pa fenomenalnim pretjecanjem došao do pobjede

Sprint utrka Moto GP-a u Jerezu bila je nevjerojatna. Marc Marquez krenuo je s pole positiona te je tu prednost sačuvao sve do četiri kruga prije kraja kada je krenula kiša. Španjolac je tada pao s motora, ali je imao sreće da je to napravio blizu boksa. Uspio je zamijeniti motocikl, a nakon toga je pao i njegov mlađi brat Alex Marquez. Na kraju se stariji Marquez uspio stabilizirati te je par krugova prije kraja nevjerojatno riskatnim potezom pretekao Francesca Bagnaiju te je slavio na sprint utrci u Jerezu.

