Kovačev Dortmund raskinuo ugovor s legendom kluba

Bivši sportski direktor crno-žutih napušta svoju funkciju nakon sporazumnog dogovora.

Nakon karijere obilježene usponima i padovima u uredima Borussije Dortmund, Sebastian Kehl i klub sporazumno su raskinuli suradnju, što je i službeno potvrđeno od strane kluba.

Ova odluka dolazi dan nakon potvrde produženja ugovora kapetana Emrea Cana. Njemački klub sada se nalazi u nezgodnoj situaciji jer mora što prije pronaći zamjenu na poziciji sportskog direktora.

Kehl je inače legenda kluba i bivši kapetan. U dresu Borussije Dortmund upisao je 274 nastupa u Bundesligi te ukupno 362 nastupa u svim natjecanjima. Iako je igrao na poziciji zadnjeg veznog, zabio je 22 gola te je podijelio 30 asistencija.

