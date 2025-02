Kovač službeno prestavljen u Dortmundu i odmah je odgovorio na sva goruća pitanja

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner) / Guliver Images

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač (53) danas je službeno predstavljen kao novi trener Borussije Dortmund. Ovo mu je četvrti angažman u Bundesligi, nakon što je prethodno vodio Eintracht Frankfurt, Bayern i Wolfsburg.

Na konferenciji za medije odgovarao je na pitanja novinara, a uvodno je podijelio svoje prve dojmove:

“Iskoristili smo zadnja dva dana da se upoznamo sa svima i vidimo kako stvari funkcioniraju. Moj prvi dojam je vrlo pozitivan. Stvarno sam sretan što možemo biti ovdje. Svi smo jako motivirani nakon 10 mjeseci pauze. Sretni smo što možemo ponovno raditi u Bundesligi, u velikom klubu kao što je Borussia Dortmund.”

Govoreći o svojoj osobnosti, Kovač je istaknuo:

“Ja sam vrijedan radnik jer tamo odakle sam i kako sam odgojen, stvari se nisu dogodile same od sebe. Mislim da sam se zato ovdje prilično dobro uklopio. Za one koji su zadovoljni s malim, sve što radim je previše. Ali za one koji imaju dovoljno fizičke snage i otpornosti, to je podnošljivo.”

Na pitanje o nogometnoj filozofiji, odgovorio je:

“Zahtijevam predanost i strast od svih na terenu. To smo postavili na prvom treningu. To je ono što Borussia Dortmund predstavlja. Želimo igrati atraktivan, dobar napadački nogomet. Nadam se da ćemo to moći realizirati u kratkom vremenu.”

Što se tiče ciljeva ove sezone, Kovač je naglasio:

“Liga će se odlučiti jako kasno, bit će napeto do zadnje utakmice. Svi moramo biti strpljivi. Želimo marljivo raditi. Pozitivni smo i zato sam ovdje.”

Unatoč kritikama i špekulacijama o njegovom statusu, Kovač je odmah na predstavljanju potvrdio da Emre Can ostaje kapetan Borussije Dortmund:

“Emre Can ostaje s trakom, njega vidim kao vođu ove momčadi. Njemački je reprezentativac, iskusan igrač koji je igrao za velike klubove. Osim toga, mislim da se osjeća jako ugodno na svojoj poziciji u momčadi i mislim da će biti još i bolji. Obavio sam s njim razgovor, kazao sam mu što očekujem od njega”, zaključio je Kovač.