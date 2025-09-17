Kovač o spektaklu protiv Tudora i svađe svojih igrača oko izvođenju penala: ‘Na ovoj razini…’

Podijeli :

DennisxEwert RHR-FOTO via Guliver

U prvom kolu nove sezone nogometne Lige prvaka u Torinu su međusobno igrali Juventus i dortmundska Borussia, sastavi koje vode hrvatski treneri Igor Tudor i Niko Kovač, a dvoboj je završio bez pobjednika 4:4.

Usprkos bodu osvojenom na neugodnom terenu, Kovač će razočarano napustiti Torino.

“Bilo je stresno. Moram pohvaliti momčad što je tako igrala pred zaista strastvenom publikom, što je odigrala tako dobro prvo poluvrijeme. Nismo puno stvorili u napadu, ali smo kontrolirali igru. Prije drugog poluvremena rekli smo: Moramo više ući u posljednju trećinu i imati neke udarce na gol. Dečki su odradili odličan posao. Posljednje četiri minute nisu bile dobre. To je ono što toliko boli. Ali u svakom slučaju pohvale dečkima,” kazao je hrvatski stručnjak.

“Na ovoj razini ne smijete griješiti,” kazao je Kovač u mikrofon Primea.

Osvrnuo se i na trenutak iz 86. minute kada su se Bensebaini i Guirassy posvađali oko toga tko će izvesti jedanaesterac. Na kraju je pucao Bensebaini i pogodio.

“Bilo je jasno definirano tko će pucati. Razumijem da Serhou želi zabiti jer je imao priliku, ali nije trebao pucati”, objasnio je trener BVB-a.

Navodno se poredak izvođača promijenio nakon što je Guirassy promašio penal u remiju 3:3 protiv FC St. Paulija. Od jedanaest penala koje je Bensebaini izveo u svojoj karijeri za Mönchengladbach, BVB i alžirsku reprezentaciju, nije promašio niti jedan.