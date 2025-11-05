Kovač bez iznenađenja na Etihadu, City zabio četiri komada

Manchester City večeras je upisao uvjerljivu pobjedu 4:1 nad Borussijom Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač.

Momčad Pepa Guardiole dominirala je od samog početka, kontrolirala posjed i ritam igre te stvorila niz prilika. Phil Foden bio je prvo ime utakmice s dva pogotka (22’ i 57’), dok je Erling Haaland u 29. minuti zabio protiv svog bivšeg kluba.

Dortmund je smanjio preko Antona u 72. minuti, no Rayan Cherki je u sudačkoj nadoknadi potvrdio trijumf Cityja 4:1.

Ovom pobjedom engleski sastav napravio je važan korak prema osmini finala i potvrdio status favorita u skupini.