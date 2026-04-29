Zadar potvrdio “jedinicu” uoči doigravanja, Split preživio Dinamo

Podijeli :

xxZvonkoxPavicx zadar_borac46_120226 via Guliver Image

U zaostalom susretu 29. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Zadar je na gostovanju pobijedio Samobor 88-84, dok je Split u odgođenom susretu 25. kola kao gost porazio Dinamo 96-89.

Zadar je trijumfom protiv Samobora i matematički potvrdio prvo mjesto uoči doigravanja u domaćem prvenstvu.

Domaćin je odlično otvorio utakmicu, u prvoj dionici je vodio s 11 razlike, a na koncu prve četvrtine je imao osam razlike. Zadar je do poluvremena okrenuo rezultat, da bi Samobor u trećoj dionici vratio prednost i u posljednji period ušao s košem prednosti (65-64).

U posljednjoj četvrtini momčadi su se izmijenjivale u vodstvu, da bi 90 sekundi prije kraja bilo 82-82. U zadnjoj minuti kod 82-82 Ramljak je pogodio tricu, a potom i Klarica za 88-82. Domaćin je tek smanjio za konačnih 88-84.

Sjajnu utakmicu odigrao je Zadrov kapetan Marko Ramljak koji je postigao double-double – 18 koševa, 12 skokova i pet asistencija. Lovro Mazalin je upisao 22 koša imao i 7 skokova, dok je Karlo Žganec dodao 19 koševa. Kod domaćina Glen Thomas Burns je zabio 25, a Jakobe Lee Cole 16 koševa.

Zadrane već u četvrtak očekuje gostovanje u Subotici protiv Spartaka u play-inu regionalne ABA lige. Ako Zadrani pobijede Spartak, u petak ili subotu bi u Laktašima igrali s Igokeom koja je sinoć poražena u Sarajevu od Bosne (80-76).

U odgođenom susretu 25. kola Split je u Draženovom domu pobijedio Dinamo Zagreb s 96-89.

Domaćin je bolje ušao u susret, prvu četvrtinu je dobio 25-20, no Split je do poluvremena okrenuo rezultat i na odmor otišao sa +11 (50-39). “Žuti” su u 25. minuti imali najvećih plus 16 (64-48), no Dinamo je do kraja četvrtine smanjio na samo četiri koša minusa, a potom u zadnjem periodu i poveo sa 83-81. Ipak, Split je na krilima Drežnjaka, Stephensa i Svobode uzvratio serijom 9-1 za 90-84 i potom mirno priveo susret kraju za konačnih +7.

Split su do pobjede predvodili Jacob Stephens sa 19 koševa i devet skokova, Dario Drežnjak sa 17 koševa i devet skokova, te Glen Cosey s 15 koševa. Kod domaćina istaknuli su se Hrvoje Garafolić s 23 i Mateo Vidović s 21 košem.

Na ljestvici vodi Zadar sa 27 pobjeda i četiri poraza, Split je drugi sa skorom 24-7, Cibona je treća s 23-8, Samobor ima 16-15. Zatim slijede Dubrava (15-16), Dubrovnik (15-16), Zabok (14-17), Cedevita (12-19), Alkar (12-19), Kvarner (11-20), Dinamo (10-21), te Šibenka (7-24).