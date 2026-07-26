Kotarski i Erlić nakon povratka sa SP-a sudjelovali u ludim pobjedama svojih klubova

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xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Ovog vikenda započelo je dansko nogometno prvenstvo gdje nekolicina hrvatskih nogometaša zarađuje za "kruh". U nedjelju su na teren izašla i dvojica koja su donedavno bila u Sjevernoj Americi gdje su predstavljali Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu.

Prvi na travnjak je izašao Martin Erlić u dresu Midtjyllanda. Zadarski stoper odigrao je 45 minuta u utakmici drugog pretkola Europske lige protiv Besiktasa, ali je protiv Sonderjyskea bio u početnom sastavu.

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Taj susret bio je prepun golova te je na kraju Erlićeva momčad slavila s 3:2. Dva puta su vodili gosti iz Herninga, ali Sonderjyske se dva puta vraćao. Na kraju je ipak pobjednički gol za goste zabio Julius Emefile u 66. minuti. Domaći su mogli doći do izjednačenja, ali im je poništen kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi. Erlić je na terenu bio sve do 80. minute.

Odmah po završetku te utakmice započeo je susret Kopenhagena i Lyngbyja. Kopenhagen iza sebe ima lošu sezonu u kojoj su morali igrati “ligu za ostanak” prije osiguravanja Konferencijske lige kroz play-off Superlige. Ovog četvrtka remizirali su s 3:3 na gostovanju kod Polisije Žitomir da bi u prvom kolu igrali protiv novopečenog prvoligaša.

Dominik Kotarski je europski susret odsjedio na klupi, ali je u ligi krenuo od prve minute. Bio je hrvatski vratar zaposlen protiv Lyngbyja te je u prvom poluvremenu dva puta vadio loptu iz svoje mreže te je za jedan gol bio i krivac prema dežurnim nogometnim aplikacijama. Tako je nakon prvog poluvremena Lyngby vodio s 2:1.

Ipak, u drugom poluvremenu je danski velikan golovima Birgera Melinga i Mohameda Elyounoussija došao do preokreta i vodstva od 3:2. Do kraja susreta je Kopenhagen sačuvao svoju prednost te je novu sezonu otvorio pobjedom.

Kotarski je na kraju susret završio s četiri obrane, ali je zbog skrivljenog gola za 2:1 bio jedan od najlošije ocijenjenih igrača u svojem klubu.

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