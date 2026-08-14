Kovačević potvrdio (ne)očekivan transfer prvotimca: Radi se na tome, zato ga nije bilo

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Stanusic via Guliver Image

U prvoj utakmici trećeg kola SHNL-a Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo svladao Rudeš 4:0. Glavna figura susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je postigao dva pogotka, uključujući i atraktivne škarice kojima je otvorio utakmicu.

Osim Belje, u strijelce su se upisali Lukas Kačavenda i Arbër Hoxha.

Rudešu je posao dodatno otežao crveni karton Ante Suška početkom drugog poluvremena. Nakon isključenja dosuđen je i jedanaesterac za Dinamo, a odgovornost je preuzeo Beljo i svojim drugim pogotkom postavio konačnih 4:0.

Trener Dinama Mario Kovačević bio je zadovoljan nakon utakmice. “Najvažnije je bilo pobijediti Rudeš, a pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna. Poveli smo, do poluvremena smo povećali prednost, a kasnije smo mogli rotirati igrače i zabili smo još dva pogotka. U zadnjih pola sata s igračem više morali smo stvoriti bolje akcije i biti opasniji, ali neću sada tražiti nedostatke. S ovom pobjedom dočekujemo najvažniju utakmicu”, rekao je.

Pohvalio je i strijelce, posebno Diona Drenu Belju. “Sjajan gol. On postiže pogotke na sve načine i to me ne iznenađuje. Nadam se da će nastaviti u utorak. Ne mora gol biti tako lijep, važno je samo da ga zabije”, izjavio je trener.

Osvrnuo se i na Lukasa Kačavendu: “Prati Belju, ha-ha. Tako se igrač bori za momčad. Već na pripremama, od prve utakmice, vidio sam u njemu tu iskru i drago mi je zbog njega. Puno je igrao, njegova me efikasnost veseli i vjerujem da će tako i nastaviti.”

Gabriela Vidovića nije bilo u sastavu za utakmicu, a Kovačević je potvrdio da je razlog skori odlazak iz kluba. “Jest. Radi se na transferu i zato ga nismo koristili. Vjerujem da će to biti završeno za dan ili dva, ali dok ne bude službeno, nećemo ništa komentirati. Na tome se radi”, zaključio je trener Dinama.