Kovačević potvrdio (ne)očekivan transfer prvotimca: Radi se na tome, zato ga nije bilo

Nogomet 14. kol 202622:51 0 komentara
Stanusic via Guliver Image

U prvoj utakmici trećeg kola SHNL-a Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo svladao Rudeš 4:0. Glavna figura susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je postigao dva pogotka, uključujući i atraktivne škarice kojima je otvorio utakmicu.

Osim Belje, u strijelce su se upisali Lukas Kačavenda i Arbër Hoxha.

Rudešu je posao dodatno otežao crveni karton Ante Suška početkom drugog poluvremena. Nakon isključenja dosuđen je i jedanaesterac za Dinamo, a odgovornost je preuzeo Beljo i svojim drugim pogotkom postavio konačnih 4:0.

Trener Dinama Mario Kovačević bio je zadovoljan nakon utakmice. “Najvažnije je bilo pobijediti Rudeš, a pobjeda ni u jednom trenutku nije bila upitna. Poveli smo, do poluvremena smo povećali prednost, a kasnije smo mogli rotirati igrače i zabili smo još dva pogotka. U zadnjih pola sata s igračem više morali smo stvoriti bolje akcije i biti opasniji, ali neću sada tražiti nedostatke. S ovom pobjedom dočekujemo najvažniju utakmicu”, rekao je.

Pohvalio je i strijelce, posebno Diona Drenu Belju. “Sjajan gol. On postiže pogotke na sve načine i to me ne iznenađuje. Nadam se da će nastaviti u utorak. Ne mora gol biti tako lijep, važno je samo da ga zabije”, izjavio je trener.

Osvrnuo se i na Lukasa Kačavendu: “Prati Belju, ha-ha. Tako se igrač bori za momčad. Već na pripremama, od prve utakmice, vidio sam u njemu tu iskru i drago mi je zbog njega. Puno je igrao, njegova me efikasnost veseli i vjerujem da će tako i nastaviti.”

Gabriela Vidovića nije bilo u sastavu za utakmicu, a Kovačević je potvrdio da je razlog skori odlazak iz kluba. “Jest. Radi se na transferu i zato ga nismo koristili. Vjerujem da će to biti završeno za dan ili dva, ali dok ne bude službeno, nećemo ništa komentirati. Na tome se radi”, zaključio je trener Dinama.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet