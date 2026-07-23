Hrvati u akciji u Europskoj ligi: Erlič i Ivanović igrali, Pjaca i Kovačević bez nastupa

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Odigrane prve utakmice 2. pretkola Europske lige

U prvim susretima 2. pretkola Europske lige St. Gallen je na domaćem terenu pobijedio Benficu 2:1, dok je Ferencváros istim rezultatom slavio na gostovanju kod Twentea.

Švicarski sastav poveo je protiv Benfice u 37. minuti preko Alioua Baldea, a Portugalci su izjednačili u završnici prvog poluvremena pogotkom Rafa Silve. Pobjedu St. Gallenu donio je Tom Gaal u 80. minuti.

Za domaću momčad cijeli susret odigrao je Jozo Stanić, dok je Franjo Ivanović u dresu Benfice ušao u igru u 76. minuti.

Ferencváros je do velike pobjede u Nizozemskoj stigao pogocima Lennyja Josepha u 14. i 80. minuti. Jedini pogodak za Twente postigao je Aske Adelgaard u 38. minuti.

Hrvatski nogometaš Marko Pjaca nije nastupio za Twente, kao ni Franko Kovačević za Ferencváros.

U Istanbulu je Beşiktaş svladao danski Midtjylland 1:0. Domaćin je put do pobjede otvorio nakon isključenja gostujućeg veznjaka Fridaya Etima u 15. minuti, a jedini pogodak postigao je Orkun Kökçü u 26. minuti.

Za Midtjylland je u drugom poluvremenu zaigrao hrvatski reprezentativac Martin Erlić.