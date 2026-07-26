Romano: Real Madrid dogovorio transfer hit igrača Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

Prije dva dana je u medije puštena informacija kako je Real Madrid zainteresiran za krilnog napadača RB Leipziga Yana Diomandea. Već tada su Los Blancosi poslali ponudu njemačkom klubu koja je odbijena.

Međutim, samo dva dana nakon toga Madriđani su uspjeli Leipzigu poslati zadovoljavajuću ponudu. Fabrizio Romano objavio je svo karakteristični “here we go” te je naveo kako su se klubovi dogovorili za cifru iznad 100 milijuna eura.

Diomande, Bjelokošćanin koji je bio odličan na Svjetskom prvenstvu, trebao bi potpisati ugovor do 2031. godine te bi trebao igrati na desnom krilu madridskog napada.

Međutim, pojavile su se priče kako bi Vinicius Junior mogao prijeći u Arsenal te bi Diomande mogao doći kao njegova zamjena na lijevom krilu.