PSG javno pobjesnio zbog Diomandea i Reala: Parižani poslali brutalnu poruku

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AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Yan Diomande na korak je do prelaska iz RB Leipziga u Real Madrid.

Najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano i španjolska Marca izvještavaju da su Real i Leipzig u nedjelju navečer postigli dogovor. Očekuje se da će 19-godišnji napadač Obale Bjelokosti koštati više od 100 milijuna eura, iako točan iznos još nije poznat (Leipzig je prvotno tražio 150 milijuna). Diomande bi ovog tjedna trebao doputovati u Madrid kako bi potpisao već dogovoreni ugovor do 2031. godine.

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Za mladu zvijezdu, koja je stigla u Leipzig 2025. iz Leganesa za 20 milijuna eura, bili su zainteresirani i Manchester City te Liverpool. U utrci je do samog kraja bio i Paris Saint-Germain, no francuski se prvak u nedjelju povukao iz pregovora uz priopćenje za Sky Germany.

“PSG je večeras službeno povukao svoj interes za Yana Diomandea, kao i svoje ponude. Tražena odšteta i očekivanja u pogledu plaće bili su potpuno nerazmjerni. PSG neće odstupiti od svojih načela racionalnog financijskog poslovanja, kao i uravnotežene strukture momčadi.”

Diomandeov prelazak u Real ujedno bi trebao okončati i sve špekulacije o interesu Madriđana za Michaela Olisea iz minhenskog Bayerna.