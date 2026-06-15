Kevin Theophile-Catherine pred vratima Željezničara, stiže i trener iz Hrvatske

Podijeli :

xEibner-Pressefoto Memmlerx EP_MMR via Guliver

Nogometni klub Željezničar nalazi se pred realizacijom velikog transfera koji bi mogao odjeknuti u regiji.

Kako saznaje N1, iskusni 36-godišnji francuski stoper Kévin Théophile-Catherine na korak je do prelaska na Grbavicu, nakon što mu je istekao ugovor s Dinamom.

Poznato s kim će Dinamo igrati pripremne utakmice za novu sezonu Od spora s Mamićem do mogućeg okršaja s Dinamom: Murić ima novi klub

Službena potvrda ovog posla očekuje se u idućim danima, a riječ je o prvom velikom koraku koji je ovog ljeta povukao prvi čovjek Željezničara, Sanin Mirvić.

Dolazak dugogodišnjeg Dinamovog stopera direktna je želja novog trenera Plavih. Prema informacijama N1, to će biti hrvatski stručnjak Ivan Prelec, koji je na korak do potpisa ugovora i preuzimanja momčadi s Grbavice, gdje će naslijediti Savu Miloševića. Upravo je iskusni francuski branič bio visoko na listi prioriteta koje je Prelec označio vodstvu kluba za ljetni prijelazni rok.

Željezničar ove sretne vijesti pokušava zadržati u tajnosti kako bi izbjegao preuranjeno curenje informacija i potencijalne komplikacije u pregovorima, no jasno je da Mirvić i sportski sektor rade punom parom. Dolazak Théophile-Catherinea mogao bi biti tek početak prometnog ljeta na Grbavici.

Francuski defenzivac iza sebe ima impresivnu karijeru i dugogodišnje igranje na najvišoj razini regionalnog nogometa. U dresu zagrebačkog Dinama upisao je čak 223 nastupa, postigao šest pogodaka i dodao šest asistencija, ostavivši dubok trag u uspjesima Modrih na domaćoj i europskoj sceni. Prije dolaska u Zagreb nastupao je za francuske prvoligaše Saint-Étienne i Rennes te velški Cardiff City.

Realizacijom ovog transfera Željezničar će dobiti vođu u obrani s golemim iskustvom igranja u europskim natjecanjima. To je ujedno i jasan signal navijačima da se Plavi u novoj sezoni žele u potpunosti konsolidirati, napraviti rezultatski iskorak i vratiti u sam vrh bosanskohercegovačkog nogometa.