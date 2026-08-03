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Lukas Biereder via Guliver

Nova prvenstvena sezona nije najbolje započela za Hajduk koji je izgubio u Varaždinu 2:1.

Zanimljivo viđenje o Bijelima imao je stručni sukomentator MAXSporta, Samir Toplak.

“Hajduk je došao u razdoblje u kojem suparnici više nemaju respekt prema tom klubu. Sjećam se vremena kada bi Hajduk izašao na teren, a mi bismo već osjećali da smo praktički izgubili utakmicu. Danas toga više nema. Svi igraju protiv svakoga, a Varaždin je pokazao da nema nikakav strah od momčadi koja vrijedi tri puta više. To se na kraju jasno vidjelo i na terenu”, rekao je Toplak.

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Smatra da nije problem samo u formi, već i u rosteru.

“Hajduk ima disbalans u kadru i s tim se mora nositi. Problem je što za ispravljanje tih stvari nema puno vremena”, dodao je.