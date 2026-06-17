SKener: Dalić je svjestan da je sve manje ulja u ‘svići’, a Engleska je to brutalno pokazala

Podijeli :

(AP Photo/Tony Gutierrez) via Guliver Image

Postoje porazi koji bole zbog rezultata i postoje porazi koji bole zbog spoznaje. Ovaj protiv Engleske pripada drugoj kategoriji.

Da je inteligentan i svjestan da je u ‘svići’ sve manje ulja Zlatko Dalić je otkrio u Rijeci prije dvadesetak dana nakon 2:0 poraza protiv Belgije nakon pitanja novinara – što nije bilo dobro u našoj igri?

Dalić: Odigrali smo loše drugo poluvrijeme, ne znam što je trebalo drugačije Petar Sučić nakon poraza od Engleske: ‘Ne bih rekao da su oni bolji, primili smo dva gola iz prekida’

“Vi znate moj način i sistem devet godina, u tih godina je Hrvatska osvojila tri medalje. Nema mjesta za propitivanje mog rada i moje logike. Ovo nije klub nego reprezentacija. Držim se svojih principa i onoga što je dovelo do rezultata mene i Hrvatsku”, rekao je Dalić.

Žao mi je što sam nakon tog ‘ispada’ odlučio povući ručnu i napisati da si takav bezobrazluk na primjer nikada ne bi dozvolio Miroslav Blažević, trener svih trenera koji je iza sebe u karijeri imao ostavštinu za poštovanje. Ne bi to nikad učinili niti Tomislav Ivić ili Branko Zebec koji su harali kao treneri u svojim karijerama.

Da se razumijemo u jednu stvar: Luka Modrić i Zlatko Dalić su apsolutno dva najuspješnija sportaša u povijesti Vatrenih! I kao takvima – isključivo kao sportašima – moj naklon. Ono drugo ću ipak ostaviti u sebi, jer ionako me svi doživljavaju kao neprijatelja ove reprezentacije.

Dominik Livaković – da nije bilo hrvatskog vratara, rezultat je mogao poprimiti neugodne, pa čak i katastrofalne razmjere. Livaković je obranio nekoliko situacija koje su izgledale kao sigurni pogoci. Jedan na jedan, udarci iz blizine, reakcije koje su držale Hrvatsku na životu i onda kada je utakmica prijetila pretvoriti se u pravu tragediju. Već godinama navikava nas na velike obrane, ali ova je večer bila još jedan podsjetnik koliko je važan za reprezentaciju.

Igra s trojicom u obrani – obrana je djelovala nesigurno, sporo u reakcijama i često korak iza protivnika. Engleska je svaku neodlučnost kažnjavala ulascima u prostor i stvaranjem prilika koje su mirisale na pogodak. Englezi su prelagano pronalazili prostor između linija, širili igru i svojim okomitim nogometom stvarali višak na bokovima. Hrvatska se zato vratila na četvoricu otraga, uspjeli smo se srediti, ali ne i vratiti u dvoboj.

Luka Modrić – kapetan koji je godinama simbol sigurnosti, mirnoće i nogometne inteligencije, skrivio je prvi kazneni udarac u reprezentativnoj karijeri. To je podatak koji možda najbolje oslikava večer hrvatske reprezentacije. Modrić je i dalje nogometni genijalac, ali u ovoj utakmici djelovao je kao igrač koji više ne može kontrolirati ritam protivnika kao nekad. Engleska ga je prisilila da trči za loptom umjesto da lopta trči za njim.

Borba sa suparnikom – Engleska je, s druge strane, izgledala upravo onako kako danas izgleda vrhunski međunarodni nogomet. Brza tranzicija, okomita igra, agresivnost bez lopte i stalna prijetnja prema golu. Nije to bila savršena predstava, ali bila je dovoljno uvjerljiva da pokaže koliko je visoka razina na kojoj se nalaze. I zbog čega ih mnogi vide u samom finišu SP-a, iako im ja ipak ne vjerujem.

Poraz na otvaranju prvenstva ne mora značiti kraj ničega. Međutim, ako je ova utakmica nešto pokazala, onda je to činjenica da Hrvatska više ne može živjeti samo od uspomena na velike dane. Pred njom su izazovi koji traže više brzine, više energije i manje pogrešaka. Vatreni to mogu, na to su nas upozorili Mario Pašalić, Martin Baturina i za mene kad ne bi bilo Livakovića naš daleko najbolji igrač – Petar Sučić.

Gana i Panama nisu ešalon momčadi kojih bi se morali bojati, no Vatreni moraju biti precizniji, brži, energičniji i pametniji. Zato najveće pitanje nakon ovog poraza nije koliko je Engleska jaka. To smo znali i prije prve utakmice. Pitanje je koliko brzo Hrvatska može prihvatiti novu stvarnost i prilagoditi joj se. Jer medalje ostaju zauvijek. Ali utakmice dobivaju oni koji danas trče brže, misle brže i igraju bolje. A Engleska je to, nažalost po Hrvatsku, brutalno pokazala.