Matanović: Osjetio sam mali kontakt s kosom

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Katarzyna Plewczynska Fotostyk via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnastini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1:2 i ispala iz turnira.

Napadač Igor Matanović svojim je ulaskom na početku drugog poluvremena pokrenuo hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, ali na kraju je upravo njegov minimalni dodir s loptom u 13. minuti nadoknade bio razlog što nije priznat pogodak Joška Gvardiola koji bi odveo dvoboj u produžetak. POVEZANO Modrić: Da je bilo obrnuto VAR se nikad ne bi uključio! Moj kraj? Nije vrijeme da se o tom priča

“Još uvijek je teško shvatiti ovu utakmicu. Zaslužili smo više, ali možemo biti jako ponosni na sebe”, rekao je Matanović koji se potom osvrnuo i na zadnju situaciju na utakmici: