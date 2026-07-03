Matanović: Osjetio sam mali kontakt s kosom

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnastini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1:2 i ispala iz turnira.
Napadač Igor Matanović svojim je ulaskom na početku drugog poluvremena pokrenuo hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, ali na kraju je upravo njegov minimalni dodir s loptom u 13. minuti nadoknade bio razlog što nije priznat pogodak Joška Gvardiola koji bi odveo dvoboj u produžetak.
“Još uvijek je teško shvatiti ovu utakmicu. Zaslužili smo više, ali možemo biti jako ponosni na sebe”, rekao je Matanović koji se potom osvrnuo i na zadnju situaciju na utakmici:
“Osjetio sam mali kontakt s kosom. Pitao sam suca što je bilo jer nisam bio siguran jesam li dirao loptu, i onda mi je on rekao da imaju čip u lopti i da je on registrirao kontakt. Onda je bio ofsajd.”
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