Jelavić nakon remija s Hajdukom: ‘Uz malo sreće mogli smo i pobijediti’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U pretposljednjem kolu SuperSport HNL-a Hajduk je na Maksimiru gostovao kod Lokomotive te je remizirao s 1:1. Nakon susreta je komentar dao trener Lokomotive Nikica Jelavić.

“Prvo poluvrijeme je bilo šansi i pogodaka na obje strane. Naša je igra bila bolja u prvom dijelu, u nastavku je Hajduk više napadao, imao veće prigode. Na kraju, promašili su gosti i jedanaesterac. Meni je žao što nismo bolje reagirali iz kontri, ali ipak, Hajduk je bio bolji u drugom dijelu. Međutim, nismo nezadovoljni, za nas je 1:1 dobar rezultat”, kazao je trener Lokomotive, Nikica Jelavić

Odgovorio je i na dobro suprotstavljanje Hajduku.

“Hajduk igra uvijek na sličan način. Mi smo veći dio susreta igrali ‘čovjek na čovjeka’, ali odlućili smo se na taj rizik, zato je i bilo puno šansi. Od 65. minute smo se spustili niski blok i uz malo sreće mogli samo i do drugog pogotka”.

Lokomotiva je na dobrom putu da ostvari dobar plasman u SHNL-u.

“Treba biti realan, mi nemamo budžet za 10 igrača koji će ti iznijeti sezonu. Mi promoviramo mlade igrače i za nas je peto mjesto odličan uspjeh. Nova sezona? Rano je pričati o novoj sezoni, neka se igrači odmore, pa ćemo onda o planovima”.

Kako ćete se postaviti protiv Dinama u sljedećem kolu?

“Ne znam zašto ne bi, da je i Vukovar iduće kolo igrali bi isto. Nama taj susret ne značu puno. Hoćemo li na kraju biti peti ili šesti, nije toliko bitno, možemo dopustiti rizike. Možemo samo puno dobiti u toj utakmici”, zaključio je Jelavić.