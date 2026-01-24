Jelavić: Još nismo van borbe za ostanak

Podijeli :

U uvodnoj utakmici 19. kola HNL-a, odigranoj ove subote na stadionu u Maksimiru, Lokomotiva je nakon preokreta slavila protiv Vukovara 1991 rezultatom 2:1 (0:1) i tako prekinula niz loših rezultata. Gosti su poveli već u 4. minuti kada je Jakov Puljić sigurno realizirao kazneni udarac. Izjednačenje je stiglo u 51. minuti, a strijelac je bio Dušan Vuković, dok je pobjednički pogodak za domaćine postigao Marko Pajač u 76. minuti također s bijele točke.

Nakon susreta svoje viđenje utakmice iznio je trener Lokomotive Nikica Jelavić.

“Jedna jako teška utakmica. Prvo poluvrijeme smo bili u grču. Polovično smo bili opasni. Trebali smo se čupati iz zaostatka. Drugo poluvrijeme smo ubrzali loptu. Trajkovski se spuštao. Vukovar svoje šanse nije iskoristio i mislim da nas je malo sreća pomazila. Bili smo bolji i zasluženo smo pobijedili.”

Posebno je istaknuo važnost osvojena tri boda u kontekstu borbe za ostanak u ligi.

“Jedna od važnijih. Još nismo van borbe za opstanak. Utakmica-dvije okrenu sve. Ovo nam je dodatan impuls. Htjeli smo u pozitivnoj atmosferi dočekati Istru, ali ništa nije još gotovo.”

Jelavić je otkrio i kako klub aktivno radi na dovođenju novih igrača.

“Jasno je da Krivak fali. Radimo na još par igrača. Ali, dok se to ne riješi, radit ćemo s tim što imamo. Mislim da ovi momci mogu iznijeti sezonu do kraja.”

Osvrnuo se i na nastup Aleksandra Trajkovskog, koji je imao važnu ulogu u igri.

“On je igrač koji nosi prevagu, ali nije dugoročno rješenje za poziciju Krivaka. Mi se moramo prilagoditi drugim momčadima. Nekad će nam odgovarati ovako, nekad kao špica, ali njegova je kvaliteta neupitna.”

Zadovoljstvo je izrazio i zbog pogotka Dušana Vukovića, koji je prekinuo svoj golgeterski niz bez pogotka.