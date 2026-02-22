Jedan od najstarijih klubova u povijesti nogometa ispao iz Championshipa 13 kola prije kraja

Podijeli :

EveryxSecondxMediax ESM-1814-0066 EleanorxHoadx xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Sheffield Wednesday je postao prvi klub u povijesti vodećih engleskih liga koji je već u veljači postao siguran putnik u niži rang natjecanja.

Sheffield Wednesday, kojem je oduzeto 18 bodova zbog financijskih prekršaja, ostao je i matematički bez izgleda za spas nakon što je u susretu 33. kola Championshipa izgubio na gostovanju kod Sheffield Uniteda s 1:2.

United je poveo u drugoj minuti golom Patricka Bamforda, a domaćin je “podebljao” prednost u 19. minuti preko Harrisona Burrowsa. Gosti su smanjili u 52. minuti golom Charliea McNeilla.

Do kraja susreta više nije bilo golova, a Wednesday je u sudačkoj nadoknadi ostao bez isključenog Gabriela Otegbaya.

Wednesday je posljednji sa -7 bodova, čak 41 bod manje od zone spada, a do kraja sezone još je 13 utakmica, dakle mogućih 39 bodova. Što znači da više ne može izbjeći ispadanje u trećeligašku League One.

“Jako je tužno što je klub poput Sheffield Wednesdaya ispao u veljači,” rekao je trener Wednesdaya Henrik Pedersen za Sky Sports.

“Moramo nastaviti raditi. Moramo ponovno postaviti visoke standarde sutra i prekosutra. Nije važno ispadamo li, želimo navijačima pružiti što više dobrih utakmica,” dodao je.

Nogometni klub star 158 godina otišao je u stečaj u listopadu i trenutno je na prodaju.