Njemačka slavila protiv SAD-a u posljednjoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo

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(AP Photo/Nam Y. Huh) via Guliver Image

Sjedinjene Američke Države i Njemačka su u subotu odigrale svoju posljednju prijateljsku utakmicu pred Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U izjednačenoj utakmici na kraju je do pobjede došla Njemačka s 2:1.

Već u drugoj minuti Elf je poveo golom Kaija Havertza, napadača Arsenala koji je donio ključnu pobjedu u borbi za naslov u Engleskoj. Njemački napadač zabio je u 1:0 pobjedi protiv Burnleya u 37. kolu Premier lige.

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Ipak, Amerikanci se nisu nakon toga predali te su u 37. minuti stigli do izjednačenja. Tada je nakon udarca iz kuta lopta došla na rub kaznenog prostora odakle Antonee Robinson fenomenalnim volejem zabija za 1:1 i povratak SAD-a u utakmicu,

Njemačka je uspjela u drugom dijelu ponovno doći do prednosti, a za to je bio zaslužan nekadašnji igrač Manchester Cityja i Bayerna Leroy Sane. Sadašnji član Galatasaraya u 57. minuti pogodio je za 2:1.

Do kraja susreta nije bilo golova pa je Njemačka u četvrtoj i posljednjoj provjeri pred Mundijal upisala četvrtu pobjedu dok SAD nakon pobjede protiv Senegala ipak nije u dobrom raspoloženju zaključio pripreme.

SAD će na domaćem Svjetskom prvenstvu igrati u skupini D s Australijom, Paragvajem i Turskom dok će Njemačka u skupini E igrati protiv Obale Bjelokosti, Ekvadora i debitanta Curacaa.