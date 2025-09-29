Jakirović o Hoxhi: ‘Koliko sam samo puta ismijan kad sam ga nazvao raketom’

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Igrač Dinama koji je u zadnjih nekoliko utakmica 'eksplodirao' je Arber Hoxha. A njega je u Maksimir doveo sada već bivši trener Dinama, Sergej Jakirović.

Dinamo je u nedjelju na Maksimiru u sklopu 8. kola HNL-a srušio Slaven Belupo s visokih 4:1, a jedan od strijelaca bio je Arber Hoxha, koji je i asistirao Kulenoviću. Jakirović je inzistirao da ga dovede u Maksimir, zbog čega je bio često i kritiziran.

“Što god ću reći o Arbëru za mene je ionako trošenje riječi, jer odlično poznajem tog dečka i na moju inicijativu je došao u Dinamo. Koliko sam samo puta ismijan kad sam ga nazvao raketom, a vrlo dobro znam što sam rekao i stojim iza svake riječi. On je pravo, okomito krilo. Agresivan, brz, direktan i sjajnog udarca, kojim može riješiti sve situacije u kojima se nađe. U svakom razgovoru smo bili maksimalmo iskreni i otvoreni i on ima vrline pravog sportaša. Moram naglasiti i da je sam imao veliku želju doći u Dinamo, pa mi je rekao da će doći u Rovinj na pripreme kako god i potpisati bilo što, samo da postane naš igrač. Istaknuo bih činjenicu da je veliki dio posla odradio gospodin Robert Markulin iz Slavena Belupa, kojem se i ovim putem zahvaljujem, jer Dinamo danas ima takvog karakternog i sjajnog igrača”, poručio je iz Engleske Jakirović za Germanijak.

Sadašnji trener Hull Cityja, htio ga je dovesti u Englesku.

“Osobno sam htio Arbëra dovesti i u Hull ovo ljeto, ali smo zbog embarga bili spriječeni, s obzirom na njegov postojeći ugovor u Dinamu nije mogao doći. To vam dovoljno govori što mislim o njemu”, otkrio je Jakirović pa dodao:

“Pogledajte, za usporedbu, kakav je narativ stvoren kad se razgovara o njegovom učinku. Sve što napravi secira se od vikenda do vikenda, a ne u kontinuitetu. A s obzirom na minutažu, on ima sjajnu statistiku i uvijek iznudi nešto na terenu. Ako ga zdravlje posluži, on može nositi Dinamo na terenu i raditi razliku u ostatku ove sezone na oba fronta, u što nimalo ne sumnjam.”