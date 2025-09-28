Nevolja za Kovačevića i Dinamo: Ozlijedio se Arber Hoxha

Modri su tako ostali na vrhu ljestvice s tri boda više od Hajduka, a Slaven je osmi s devet bodova.

Dinamo odličnom igrom nadigrao Slaven Belupo i došao na plus tri od Hajduka Kovačević: Jesam li trebao Belju staviti na stopera?

Arber Hoxha ponovno je bio ključan – prvo je u 41. minuti sjajnim prodorom donio vodstvo Dinamu, a zatim u nadoknadi prvog dijela presjekao loptu i asistirao Kulenoviću za 2:0.

No, u poluvremenu je morao izaći zbog ozljede aduktora. Kako je potvrđeno Indexu, čeka ga pregled kojim će se utvrditi radi li se o istegnuću ili rupturi.

“Radi dobro, kad sam došao ovdje bilo je pitanje hoće li otići. Odmah kad sam došao rekao sam mu da će igrati. Ovo što radi, to od njega očekujem. Veseli me njegova forma, nadam se da nije doživio težu ozljedu”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević o Hoxhi nakon utakmice.

Hoxha je odigrao tri izvrsne utakmice u Dinamovu dresu u malo više od tjedan dana. Najprije je protiv Hajduka zabio nakon sjajnog solo prodora, potom asistirao protiv Fenerbahčea, a protiv Slavena je u samo 45 minuta upisao pogodak i asistenciju.