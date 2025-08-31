Jakić i Stanišić dobili priznanje bavarskog portala za utakmicu Augsburga i Bayerna

Podijeli :

via Guliver

Bayern je u 3. kolu Bundeslige upisao pobjedu od 3:2 na gostovanju kod Augsburga. Strijelci za Bavarce bili su Serge Gnabry, Luis Diaz i Michael Olise, dok je oba gola za domaćine imao veliki doprinos hrvatski veznjak Kristijan Jakić. Najprije je sam pogodio mrežu, a zatim i asistirao Mertu Komuru za smanjenje rezultata na 2:3 u 76. minuti.

Uz Jakića, odličnu utakmicu odigrao je i drugi hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Njihova izdanja oduševila su navijače Bayerna, a portal Bavarian Football Works dodijelio im je posebna priznanja.

Iako mu lijeva strana obrane nije prirodna pozicija, Stanišić je briljirao u toj ulozi. Nagrada “Der Kaiser”, koja nosi ime po legendarnom Franzu Beckenbaueru, pripala mu je za liderski i taktički iznimno zreo nastup.

“Ovo nije pozicija u kojoj očekujete Hrvata. Desni bek ili, u nuždi, stoper – da. Ali ne i lijevi bek. No Stanišićeva uloga bila je puno šira – Kompany mu je dao slobodu kretanja, znajući da će netko školovan u Bayernovoj akademiji to znati iskoristiti”, navodi portal.

Dodaje se kako je njegova svestranost pomogla protiv Leipziga prošlog tjedna, a protiv Augsburga je stvorila još veće probleme.

“Ulazio je u sredinu, gradio akcije, trčao u prostor ‘desetke’, asistirao i prijetio. Augsburg nije znao kako odgovoriti. U nastavku je morao više pomagati obrani, ali šteta je već bila učinjena.”

Kristijan Jakić nagrađen je priznanjem “zamjena dresa”, titulom najboljeg igrača protivničke ekipe.

“Sjajno je trčao, stalno pritiskao, faulirao i bio fauliran, presijecao lopte i bio izuzetno nezgodan za Bayern. Njegov gol i asistencija u pokušaju preokreta ključni su razlog za nagradu”, piše portal.

Dodaju i kako su postojali upitnici hoće li se Jakić uklopiti u stil igre koji preferira novi trener Sandro Wagner, fokusiran na posjed lopte.

“Možda ta utakmica nije razriješila sumnje oko njegovih tehničkih mogućnosti, ali ako ovako nastavi, postat će nezamjenjiv dio ekipe”, zaključuju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.