Izvršni direktor Borussije: ‘Niko, kad smo te potpisali nije bilo puno pljeska, ali…’

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Borussia Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač upisala je protiv Stuttgarta (3:3) drugi uzastopni remi u Bundesligi i pala na četvrto mjesto.

Borussia sada zaostaje devet bodova za vodećim Bayernom. Izvršni direktor kluba Lars Ricken na nedjeljnom sastanku osvrnuo se na situaciju iz prošle sezone i odluku o angažiranju Kovača.

“Euforično smo započeli s Nurijem kao trenerom. Novi igrači su dobivali najviše pohvala od stručnjaka. A onda smo posrtali kroz ligu.

Ispali smo iz Kupa u drugom kolu, a početkom godine bili smo jedanaesti. Više nismo imali nikakve šanse za Ligu prvaka. Timovi poput Bremena, Mainza i Freiburga bili su ispred nas. Potpuna katastrofa, zaista najniža točka”, rekao je Ricken, prenosi Kicker.

Pa su onda doveli Kovača. U prvih šest utakmica upisao je četiri poraza.

“Još uvijek smo bili uvjereni da će uspjeh doći s Nikom. Jer čak i u tim ranim utakmicama, naša je statistika naglo rasla.

Odjednom smo bili momčad koja je pokrila najviše terena. Stvorili smo najviše prilika za golove i primili manje pogodaka. To nam je dalo osjećaj da imamo sve što je potrebno za klik i da ćemo započeti preokret.”

Ricken se izravno obratio Kovaču koji je bio prisutan.

“Niko, odmah si razumio klub. Kad smo te potpisali kao trenera, nije bilo toliko pljeska, ali bili smo sigurni da si pravi čovjek. To je bila sjajna timska, ali i sjajna trenerska izvedba”, rekao je Ricken.

Komentirao je i ambicije kluba u ovoj sezoni.

“Četvrto mjesto nije baš mjerilo za Borussiju Dortmund. Izgubili smo samo jednu od posljednjih 19 bundesligaških utakmica, protiv Bayerna. Naravno, želimo se vratiti pobjedi protiv najboljih ekipa i pokazati da smo spremni osvojiti Kup. Moja posebna želja, kao rođenog Dortmundaša, je da Aki Watzke na kraju sezone drži Kup u svojim rukama”, zaključio je Ricken.