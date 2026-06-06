Komentator SK o Formuli 1 u Hrvatskoj: Košta stotine milijuna eura, nadajmo se da nije paravan za nešto drugo

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U studiju emisije Jutro SK gostovao je naš komentator i automoto stručnjak Darin Janković, koji je Vedranu Babiću otkrio pozadinu nedavnih najava o dolasku Formule 1 u Hrvatsku.

Početkom tjedna pojavila se informacija prema kojoj je odobren projekt izgradnje međunarodnog autodroma Croatia Ring, na kojem bi se mogle voziti i utrke Formule 1. Planirano je da se staza nalazi u Karlovačkoj županiji, sjeverno od Slunja, između naselja Veljun i Blagaj, u neposrednoj blizini rijeke Korane.

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Projekt navodno ne podrazumijeva samo izgradnju trkaće staze, već i ozbiljan turistički kompleks. Planirani su butik hotel, luksuzni apartmani, VIP lože s pogledom na stazu, restorani, izložbeni prostor i dodatni smještajni kapaciteti koji bi mogli primiti oko 520 gostiju dnevno.

Na ove pomalo bombastične najave osvrnuo se automoto stručnjak i naš komentator Darin Janković, koji je u gostovanju u emisiji Jutro SK obrazložio koje opravdane sumnje postoje u realizaciju ovog multimilijunskog projekta.

“Znamo da smo već imali mnogo bombastičnih najava staza po Hrvatskoj, uključujući Bistru prije desetak godina, i sve je palo u vodu iz klasičnih razloga. Očajno je teško i očajno skupo napraviti stazu Formule 1, a monetizirati je – ravno nemogućem. Osobno sam pristalica da toga da se ona izgradi kako bismo imali još jednu stazu osim Grobnika, ali ne znam kako će se to realizirati”, rekao je i nastavio:

“Prvo što mi je čudno jest odabir lokacije pored Slunja. Između ožujka i svibnja ondje je iznimno hladno i kišovito, a znamo da se staze grade gdje je toplo kako bi se što više mogle koristiti. Osim toga, grade se blizu velikih gradova, što ovdje nije slučaj.”

Koliko bi to koštalo i tko će financirati projekt?

“To su enormne cifre. Kazahstan je abnormalno bogat, a ondje se već tri, četiri godine odgađa utrka Moto GP-a jer stalno nešto nedostaje. Probali su i Finci napraviti isto i također im nije išlo, a znamo da imaju i novac i sjajan automoto sport. Indija ima stazu koju ne može niti urediti da bi dobila utrku Moto GP-a. Znamo kako je u Mađarskoj, ondje je nakon uključenja Orbana i cijele države dobivena utrka, a i sada bi je mogli izgubiti uslijed promjene vlasti. To je dugoročna investicija, govorimo o stotinama milijuna eura”, ističe Janković i podvlači:

“Nove zemlje poput Tajlanda, Vijetnama i Malezije imaju marketinški interes. Ali, kako se tu uklapa Hrvatska? Reći da Formula 1 dolazi kod nas zaista je optimistično. Nadajmo se da nije paravan za nešto drugo i da sve ne završi aferom.”