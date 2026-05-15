Izbornik Japana objavio popis za SP bez dvije velike zvijezde

Japanski izbornik Hajime Moriyasu objavio je u petak popis s imenima 26 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Na popisu se našao bivši branič Arsenala, a sada Ajaxa, Takehiro Tomiyasu unatoč tome što gotovo dvije godine nije igrao za ‘Samurajsko plavo’ zbog niza ozljeda. Tomiyasu je posljednji put igrao za Japan u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Sirije 11. lipnja 2024.

Moriyasu je također pozvao veznjaka Liverpoola Watarua Endoa, koji je prošao kroz sezonu punu ozljeda, i 39-godišnjeg beka Yutoa Nagatomoa.

Vezni igrač Brightona Kaoru Mitoma nije pozvan zbog ozljede tetive koljena zadobivene protiv Wolverhampton Wanderersa ranije ovog mjeseca.

Na popisu japanskog izbornika nema ni napadača Monaca Takumija Minamina, koji je još u prosincu potrgao prednji križni ligament lijevog koljena. Japanci će započeti svoj osmi nastup na finalu Svjetskog prvenstva protiv Nizozemske u Dallasu 14. lipnja, prije nego što će se suočiti s Tunisom 20. lipnja i Švedskom 25. lipnja u preostalim utakmicama skupine F.

Japan je stigao do osmine finala na posljednja dva Svjetska prvenstva, izgubivši od Belgije 2018. i od Hrvatske, na penale, u Kataru četiri godine kasnije.

Moriyasu će voditi momčad na svoje drugo Svjetsko prvenstvo kao izbornik.