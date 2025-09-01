Iz Slovenije o novom treneru Rijeke za SK: ‘On je prava trenerska ‘mačka’, može napraviti razliku u HNL-u’

Podijeli :

Uroš Skaza/Facebook

Radomir Đalović više nije trener Rijeke nakon Jadranskog derbija na Poljudu koji je završio neriješeno 2:2.

Đalović je s Rijekom prošle sezone osvojio dvostruku krunu. Đalović je prošao kroz sustav Rijeke od igrača, preko pomoćnog trenera do prvog čovjeka stručnog stožera. U toj je ulozi bio nešto više od godinu dana, a vodio je Riječane u 52 utakmice, ostvarivši 23 pobjede uz 15 remija i 14 poraza.

Vodio je Rijeku u dva najteža europska poraza u povijesti kluba, jedan je ovaj nedavni protiv PAOK-a u playoffu Europa lige 5:0, dok se drugi dogodio prošle godine protiv Olimpije Ljubljane u playoffu Konferencijske lige u Stožicama, također 5:0, a tada je slovenski klub vodio Španjolac Victor Sanchez.

POVEZANO Ivanković za SK: Đalović je zaslužio kontinuitet, ali trenerski posao je surov Umorna Rijeka dvaput vodila na Poljudu, Pukštas boljem Hajduku ipak donio bod u sjajnom derbiju

I upravo je to trener koji će zamijeniti Đalovića u Rijeci. Prošle sezone Sanchez je osvojio prvenstvo s Olimpijom i igrao europsku jesen, no ipak je otišao iz kluba i zamijenio ga je Jorge Simão. Osim Olimpije, vodio je Betis, Deporivo, Malagu, Olympiacos i Cartagenu. Prve nogometne korake napravio je u Real Madridu, tamo je za prvu momčad skupio 80 nastupa, a s Kraljevima je osvojio i Ligu prvaka 1998. kada je u momčadi bio i bivši Vatreni, Davor Šuker.

Njegov posljednji trenerski klub dakle bila je Olimpija iz koje je otišao ovog ljeta. Tamo su ga pratili naši kolege sa slovenskog Sport Kluba, među kojima je i Jaka Kozmelj. Otkrio nam je kakav je Sanchez i što to Rijeka može očekivati od novog trenera.

“Sanchez kao trener je netko tko u svakom trenutku želi znati što radi i što želi. To znači da forsira ovu pozicijsku igru kao više manje svi Španjolci gdje svaki igrač ima neku svoju ulogu i voli to mijenjati iz utakmice u utakmicu. Dobro se priprema za protivnika i možda, ono što je drugačije od svih drugih Španjolaca, recimo od Alberta Riere (trener Celja, op.a.), Sanchez ne forsira toliko da je momčad dominantna s loptom, napadački, vrlo dobro igra na rezultat kad je to potrebno. Kad vidi da je tu negdje kvalitetom s protivnikom neće forsirati da se protivnik nadigra već mu je jako bitno da pobijedi utakmicu. Otkako je došao u slovensku Olimpiju čitavo vrijeme je govorio samo da želi napraviti pobjednički mentalitet, da je to naučio u madridskom Realu i da je to najbitnije da može momčad rasti i raditi velike stvari i to je na kraju krajeva u Olimpiji i napravio. U ligi je napravio što nitko nije u slovenskoj ligi u povijesti, a to je da se plasirao u Europu, a da klub nije bio prvak prošle godine. Što se tiče rezultata, Olimpija nije bila nikakav kandidat ni za Europu ni za prvenstvo poslije sezone 2023./24., sve se pomalo raspadalo, ali onda je došao Sanchez i stvarno napravio veliki rezultat. U Europi je možda i ono ispadanje od Borca bilo neočekivano. Sve u svemu, jedan trener koji sigurno može napraviti razliku i u HNL-u.”

Je li Sanchez dobar izbor za aktualnog prvaka Hrvatske, Rijeku?

“Mislim da je super rješenje. Ako pričamo i o njegovim karakteristikama izvan terena, koliko smo ga mi upoznali, on je prava trenerska ‘mačka’. Kad god priča s medijima, navijačima, javnosti, jako je ljubazan, gospodin, lako je raditi s njim. Bitno mu je i da ljudi imaju sliku o njemu da je dobar čovjek kao i trener. S druge strane, jako dobro zna nogometni biznis, nogomet ima u malom prstu. U pozitivnom smislu, on je stvarno dobar manipulator. I s igračima i s novinarima i svim akterima u nogometu. Zna kako sa svakim. Olimpija je sama kriva što ga je izgubila, vidimo da sve ove sezone raspalo otkako je on otišao.”

Koja je pozadina njegovog odlaska iz Olimpije?

“Priča Olimpije je da je želio više novaca, ali oni koji malo više prate znaju da to nije pravi razlog. To je više alibi Uprave, da su ga pustili i da se nisu dogovorili. Već je od ožujka ili travnja postao totalno drugačiji na press konferencijama, tad kad su izgubili od Borca počeo je pričati o problemima. Govorio je kako je Upravi rekao na zimu da se trebaju pojačati pa se to nije dogodilo, da uvjeti za trening nisu na dobroj razini, da ni stožer nije na nivou takvog kluba pa ima sad ozlijeđene igrače. To su bili signali da neće ostati u Olimpiji. Tom je klubu donio osam milijuna eura samo od Europe, nije čudno da je tražio više novaca. Olimpija nema kontinuitet, kad se napravi neki rezultat onda se opet sve raspadne iako se zarade dobri novci. Svakako sjajan izbor Rijeke, dokazan je trener na ovim prostorima.”

Sanchez voli biti uključen i u transfere igrača.

“Sigurno da on nije trener koji je ušao u tu priču s Rijekom, da nije dobio neke garancije da će s igračke strane biti i pojačanja. I kad je pričao s Mariborom, njegovi uvjeti su bili da se momčad pojača. Izgleda da mu je Rijeka to obećala, ako ne sad, onda na zimu”, zaključio je naš kolega sa SK.