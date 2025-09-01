Ivanković za SK: Đalović je zaslužio kontinuitet, ali trenerski posao je surov

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Radomir Đalović razriješen je dužnosti glavnog trenera HNK Rijeka, službeno je priopćio klub.

Vijest je odjeknula domaćim nogometom jer je crnogorski stručnjak prošle sezone osvojio dvostruku krunu, ali nakon pet kola novog prvenstva i teškog europskog poraza od PAOK-a (5:0), čelnici kluba odlučili su se na promjenu. Njegov nasljednik, prema dostupnim informacijama, trebao bi biti Victor Sanchez, 49-godišnji Španjolac i donedavni trener ljubljanske Olimpije.

O toj temi za Sport Klub govorio je iskusni hrvatski trener Branko Ivanković, koji je kroz svoju bogatu karijeru vodio Dinamo, Rijeku, Varteks, nekoliko reprezentacija i niz klubova u inozemstvu. Iz prve ruke zna koliko je posao trenera nemilosrdan, koliko je važan kontinuitet i koliko jedan poraz može promijeniti sve.

Gospodine Ivankoviću, kako komentirate odluku Rijeke da se već nakon nekoliko kola rastane s Radomirom Đalovićem?

“Ja sam generalno uvijek na strani trenera, zato što znam kakav je to surov posao, s kakvim se problemima susreću i koliko mali detalji odlučuju o našoj sudbini. Ne ulazim sada u odluke kluba, ali konkretno kod Đalovića – prošlu sezonu je završio s dvostrukom krunom, iako je imao turbulencija. Da podsjetim, nakon teškog poraza na početku prošle sezone u Ljubljani od 0:5 preživio je. No, sad nakon PAOK-a situacija se zakomplicirala i očito je to bio okidač. Ne znam je li razlog prodaja kluba ili nešto drugo, ali sigurno je da je za trenera ključan kontinuitet. Kada se od početka prvenstva u medijima piše o smjeni, to postaje početak kraja. Igrači tada ulaze u neizvjesnost, čekaju što će biti, i to utječe na sve.”

Imali ste i vi slična iskustva?

“Jesam, naravno. Konkretno u Saudijskoj Arabiji, nakon prvog kola jer nismo pobijedili u polufinalu Lige prvaka s Al Hilalom, iako je to najtrofejniji azijski klub. Često takve smjene nisu opravdane, pogotovo iz naše perspektive. Problem je što treneri vrlo teško dobiju kontinuitet da mogu realizirati svoju viziju, filozofiju i način rada, kako bi igrači napredovali iz dana u dan.”

U Hrvatskoj je, čini se, još teže očekivati kontinuitet. Treneri se ponekad mijenjaju kao na traci?

“Ja sam ga imao u Varaždinu, tadašnjem Varteksu. Bio sam trener šest godina. Krenuli smo s momčadi koja je bila trećeligaš, a već nakon dvije sezone borili smo se s Dinamom i Hajdukom za vrh. Nakon šest godina Varteks je igrao utakmice za naslov prvaka Hrvatske. Taj kontinuitet je stvorio momčad koja ima glavu i rep, igrači su se razvijali i kasnije svi otišli na zapad. Danas je to teško očekivati. Naravno, ima i naše krivnje – mnogi treneri prerano uđu u posao, nisu savladali zanat, a pritisak rezultata je ogroman.”

Spomenuli ste da je Đalović možda prerano upao u vatru?

“On je bio odličan centarfor, agresivan, borben i temperamentan. Kao pomoćnik Sopiću došao je do titule i kupa, ali je možda prerano upao u vatru. U Rijeci se često mijenjaju treneri, iako treba reći da su Matjažu Keku dali dug period jer su prepoznali njegovu viziju i filozofiju. Nažalost, Đalović sada to nije dočekao.”

Ako pogledamo širi kontekst – kako vidite stanje u HNL-u, posebno u Dinamu i Hajduku?

“Dinamo je promijenio gotovo 20 igrača, što je prava akrobacija, ali doveli su kvalitetne igrače, uključujući one iz Bundeslige poput Belje i nekoliko stopera. Uz domaće igrače koji su se dokazali, po meni su i dalje prvi favorit prvenstva. Sretna okolnost im je i ritam – imaju više vremena za pripreme jer se sada igra svakih sedam dana, pa očekujem da budu ozbiljna europska momčad. Hajduk se također osvježio. Novi trener donosi potpuno drugačiju filozofiju od Gattusa i očekujem da će igrati bolje nego prošle sezone. Realno, vjerujem da će se boriti s Dinamom za prvo mjesto. Rijeka, Osijek i Varaždin će se boriti za treću poziciju.”

Na kraju, što kažete na situaciju u reprezentaciji i slučaj Luke Sučića koji je suspendiran?

“Ja apsolutno opravdavam izbornika Zlatka Dalića. Takve stvari se planiraju na vrijeme – vjenčanja se ne dogovaraju u zadnji čas, nego barem godinu dana unaprijed. Igrači znaju svoje obaveze. Ja razumijem obitelj, ali profesionalizam mora biti ispred svega. Moj sin se ženio ovog ljeta i sve je bilo usklađeno s mojim obavezama. Igrači žive od nogometa, zarađuju velike novce i imaju odgovornost.”