Iz HNS-a poručuju: ‘Realno je da bi se Gvardiol mogao oporaviti do SP-a’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Voditelj zdravstvene službe HNS-a dao je prognozu oko ozljede stopera Joška Gvardiola.

Tomislav Vlahović smatra da bi se Gvardiol mogao oporaviti do Svjetskog prvenstva ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Gvardiol je u utakmici Manchester Cityja i Chelseja u Manchesteru slomio je tibiju čeka ga nekoliko mjeseci pauze.

“Nadamo se da će se Joško oporaviti do Svjetskog prvenstva, mislimo da je to realno. Nikad ne znate kako će se stvari odvijati tijekom rehabilitacije, ali naša nada je jaka. Odmah nakon operativnog zahvata, Joško kreće s oporavkom”, rekao je Vlahović za Sportske novosti pa dodao:

“Teško je reći točno vrijeme povratka jer onda se ljudi za to uhvate, a ovisi o puno faktora. Mislim da se neće vratiti izravno na Svjetsko prvenstvo, nadam se da će i u klubu odraditi neke utakmice u završnici sezone, ali to nitko ne može garantirati. U Manchester Cityju bi to svakako voljeli, ali brojni čimbenici utječu na tempo oporavka, recimo kako će reagirati na treninge.”