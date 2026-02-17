Ivan Leko: Genk je u teškoj borbi, Dinamo će imati šanse

Podijeli :

David Catry Isosport via Guliver

Dinamo u četvrtak od 18.45 sati kreće u nokaut fazu Europa lige, susretom protiv belgijskog Genka na Maksimiru.

Bivši trener Hajduka, Ivan Leko, koji sad trenira Club Brugge za HRT je komentirao Genk i Dinamove šanse.

“Genk u domaćem prvenstvu ima tri uzastopne pobjede, ali se istodobno nalazi u zahtjevnoj situaciji jer vodi ozbiljnu borbu za plasman u play-off, odnosno među prvih šest momčadi. Do kraja je ostalo još pet kola i svaka im je utakmica od velike važnosti, možda čak i važnija od samog susreta s Dinamom“, rekao je pa dodao:

“Što se tiče kvalitete, rekao bih da su šanse 50:50. Dinamo će imati svoje prilike, ali i Genk je u dobrom ritmu. Vidjet ćemo kako će se otvoriti prva utakmica u četvrtak.”

Leko će s Bruggeom igrati protiv Atletico Madrida u doigravanju Lige prvaka.

“Atletico je veliki favorit i za njih bi sve osim prolaska bila velika drama. Prva utakmica bit će jako važna. Kod kuće u Bruggeu smo nezgodni, ali morat ćemo biti na visokoj razini u svim segmentima igre da bismo napravili rezultat.”

Komentirao je i hrvatske trenere.

“Imamo odlične igrače i odlične trenere. Tu je sigurno Slaven Bilić, koji je već 10-15 godina ogromno europsko ime i trenira velike klubove. Sigurno imamo kvalitetu, svaki na svom dijelu, u svojoj zoni, radi dobar posao. Mislim da bi svi trebali biti ponosni kad vidimo da hrvatski trener radi u Premier League, u Serie A, u Ligi prvaka. Jednostavno jako dobro za sve u hrvatskom nogometu. Činjenica je da smo puno više cijenjeni vani nego doma, ali to je dio našeg šarma, dio naše kulture.”