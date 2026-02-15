Kovačević obećao jednom igraču da će sigurno zaigrati protiv Genka

Podijeli :

Dinamo je na Maksimiru svladao Istru 1961 s 4:0 u 22. kolu HNL-a i povećao prednost na vrhu na osam bodova ispred Hajduka, koji sutra gostuje kod Osijeka.

Golove su postigli Scott McKenna, Dion Drena Beljo, Miha Zajc i Gabriel Vidović.

Mounsef Bakrar nije dobio priliku protiv svog bivšeg kluba, iako je na Rujevici protiv Rijeke počeo od prve minute.

“Sad sam ga zagrlio. Dali smo priliku Vareli. Bakrar nije ozlijeđen, a Beljo igra dobro. Protiv Genka će Bakrar dobiti priliku i vjerujem da će postići pogodak”, poručio je Kovačević.

Dinamo igra prvu utakmicu nokaut faze Europa lige protiv Genka u četvrtak na Maksimiru od 18.45 sati.