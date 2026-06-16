Irancu istekla viza za SAD, ne zna se hoće li moći igrati protiv Belgije

Iranski državni mediji objavili su da je jednom njihovom nogometašu, koji nastupa na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku, istekla viza, a riječ je o krilnom igraču Mehdiju Torabiju.

On je dobio vizu za jednokratni ulazak u SAD-u što je iskoristio za utakmicu protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, koja je završila remijem 2-2.

SKener: Trumpov trenutak, iranski problem SKener: Trumpov trenutak, iranski problem

Iranski nogometni savez uputio zahtjev za izdavanje nove vize za Torabija, kako bi mogao igrati u predstojećim utakmicama protiv Belgije i Egipta.