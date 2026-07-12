Ibrahimović oštro ‘opleo’ po Englezu: ‘Pa i kabel kamere je odigrao bolje od njega!’

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Edmund Wong via Guliver

Reprezentacija Engleske je nakon produžetaka svladala Norvešku s 2:1 i izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva, ali je jedan od igrača Gordog Albiona unatoč pobjedi završio na meti oštrih kritika Zlatana Ibrahimovića.

Legendarni švedski napadač, koji je utakmicu analizirao za Fox Sports, nije imao nimalo lijepe riječi za Nonija Maduekea, koji je dobio priliku započeti susret.

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Nogometaš Chelseaja odigrao je samo prvo poluvrijeme, nakon čega ga je izbornik Thomas Tuchel zamijenio.

“Mislim da je Engleska do tog trenutka igrala s igračem manje. Svaki put kada Madueke dobije loptu, donese pogrešnu odluku. Uz to, samo šeće po terenu,“ rekao je Ibrahimović tijekom poluvremena.

Zlatan je dodao da na Tuchelovom mjestu ne bi čekao ni trenutka s izmjenom.

“Da sam ja trener, odmah bih ga izvadio. Nije napravio apsolutno ništa u prvih 45 minuta.“

U svom prepoznatljivom stilu Ibrahimović je potom prokomentirao i spornu situaciju kod prvog gola Engleske, kada se pojavila dvojba je li lopta na putu prema mreži okrznula kabel kamere.

“Ako je lopta doista dotaknula kabel, onda je taj kabel odigrao bolju utakmicu od Maduekea,“ u svom je stilu zaključio Zlatan.

Engleska je zahvaljujući dvostrukom strijelcu Judeu Bellinghamu uspjela preokrenuti rezultat i zakazati polufinalni okršaj protiv Argentine, koja je bila bolja od Švicarske.