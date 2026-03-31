Hrvatski protivnik na Svjetskom prvenstvu upisao pobjedu na južnoj polutci

U utorak navečer, u sjeni kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo, hrvatski protivnik Panama drugi put u nizu gostovala je kod Južnoafričke Republike te je upisala pobjedu od 2:1.

Nakon prvog dijela nije bilo pogodaka, a onda je u 58. minuti Jose Cordoba, branič Norwicha donio prednost Panami. Šest minuta kasnije domaćin je u Cape Townu golom Mbekezilea Mbokazia poravnao na 1:1 da bi pobjedu Panami donio Jiovany Ramos kojemu je asistirao Puma, bivši igrač Istre 1961.

Panama je tako prve dvije provjere pred Svjetsko prvenstvo odradila bez poraza, 1:1 i 2:1 s JAR-om.

Na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi Panama će igrati s Hrvatskom, Engleskom i Ganom dok će JAR u skupini igrati s Meksikom, Južnom Korejom te Danskom ili Češkom.