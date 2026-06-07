VIDEO / Problemi za Dalića: Stanišić nakon duela sa Slovencom ostao ležati na travnjaku

FIFA World Cup 7. lip 202621:26 0 komentara

U nedjelju je u Varaždinu Hrvatska ugostila Sloveniju u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nakon više od 30 minuta igre nije bilo golova, ali je bilo važnih događaja. U 11. minuti je Sandi Lovrić natjerao Dominika Livakovića na obranu, u 20. minuti je Ivanu Perišiću pokušaj škarica obranio Jan Oblak, a onda je Ante Budimir u 25. minuti propustio veliku priliku za vodstvo Vatrenih. No, osim prilika bilo je i drugih važnih situacija. Jedna od njih bila je u 31. minuti kada Josip Stanišić ostao ležati na travnjaku nakon jednog duela. Držao se za svoju desnu nogu te je neko vrijeme ostao ležati. Na kraju je ipak ostao u igri te se čini da njegova ozljeda ipak nije ozbiljnija.

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