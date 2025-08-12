Hrvatska će na novi dres staviti čipku i bit će tamniji nego inače?

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. trebala bi nastupiti u novim dresovima koje će po prvi put izrađivati Adidas.

Prema informacijama stranice Footy Headlines, domaći dres imat će prepoznatljive crveno-bijele kvadrate ukrašene uzorkom glagoljice, dok će gostujući dres biti modre boje s motivom tradicionalne paške čipke. Novi dizajn kombinirat će modernu izradu i elemente hrvatske kulturne baštine.

Čipkarstvo je prepoznatljiva hrvatska tradicija. Najpoznatije čipke su paška, hvarska i lepoglavska. Sve tri vrste su pod zaštitom UNESCO-a kao kulturna nematerijalna baština. Paška čipka tradiciju vuče još od 15. stoljeća, kad je prvi put zabilježena njena izrada. No vjeruje se da tradicija seže daleko u povijest.