Hrvatska će nakon 13 godina igrati na Svjetskom prvenstvu do 20 godina

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Cody Froggatt Sportimage via Guliver Image

Hrvatska je u trećem kolu Europskog prvenstva do 19 godina s 3:0 bila bolja od Srbije. S obzirom na to da je u drugoj utakmici Ukrajina slavila protiv Italije, mladi Vatreni izborili su polufinale Eura prvi put nakon 16 godina. Tamo će igrati protiv Španjolske koja je dominantno osvojila grupu A u kojoj je igrala s Njemačkom, Danskom i domaćinom Walesom.

Osim plasmana u polufinale Eura što je i izjednačavanje najboljeg uspjeha U-19 reprezentacije (1998. i 2010.), Hrvatska je izborila i plasman na Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje će se dogodine igrati u Azerbajdžanu.

Hrvatska U-19 razbila Srbiju i nakon 16 godina izborila polufinale Europskog prvenstva

Prvi je to put nakon 13 godina da će Hrvatska U-20 reprezentacija zaigrati na Svjetskom prvenstvu te kategorije. Tamo će igrati igrači koji su sada u ovoj U-19 reprezentaciji uz mogući dodatak mlađih igrača, ako se na to odluči izbornik Siniša Oreščanin.

Najveći uspjeh U-20 reprezentacije je osmina finala iz 1999. godine. Tada je Brazil bio bolji s 4:0 u utakmici gdje je gol zabio i legendarni Ronaldinho. Ovo će Hrvatskoj biti četvrti nastup na svjetskoj smotri (1999., 2011., 2013. i 2027.)