Philipsenu etapa, Pogačar i dalje na vrhu poretka Tour de Francea

Belgijanac Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) pobjednik je 17. etape Tour de Francea, dok je Slovenac Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) i dalje na vrhu ukupnog poretka.
Philipsen je 174.7 km dugačku dionicu od Chamberyja do Voirona prošao za tri sata, 41 minutu i 13 sekundi stigavši do prve etapne pobjeda na ovogodišnjem Touru, te 11. ukupno.
Sjajno pozicioniran do posljednjih 100 metara zahvaljujući svom momčadskom kolegi Mathieuu Van der Poelu, Philipsen je u završnom šprintu nadmašio Švicarca Maura Schmida (Team Jayco AlUla) i Nizozemca Olava Kooija (Decathlon CMA CGM Team).
Daleko od ove bitke, nositelj žute majice Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) i ostali najbolje plasirani vozači u generalnom poretku završili su etapu s više od devet minuta iza pobjednika dana.
Pogačar je sve bliže svom petom trijumfu na Touru. Uoči tri zahtjevne etape u Alpama ima 4:32 minute ispred Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-hansgrohe) i 6:51 ispred svog momčadskog kolege, Meksikanca Isaaca del Tora.
REZULTATI:
1. Jasper Philipsen (Bel/APC) 3 h 41:13
2. Mauro Schmid (Švi/JAY)
3. Olav Kooij (Niz/DCT)
4. Lewis Askey (VB/NSN)
5. Rick Pluimers (Niz/TUD)
6. Clément Russo (Fra/GFC)
7. Huub Artz (Niz/LOI)
8. Mads Pedersen (Dan/LTK)
9. Michael Matthews (Aus/JAY)
10. Aaron Gate (NL/XAT) svi isto vrijeme…
UKUPNO:
1. Tadej Pogacar (Slo/UAD) 60 h 04:17
2. Remco Evenepoel (Bel/RBH) + 4:32
3. Isaac Del Toro (Mek/UAD) 6:51
4. Paul Seixas (Fra/DCT) 7:11
5. Juan Ayuso (Špa/LTK) 9:22
6. Mattias Skjelmose (Dan/LTK) 10:14
7. Lenny Martinez (Fra/TBV) 12:50
8. Tom Pidcock (VB/Q36) 12:58
9. Jordan Jegat (Fra/TEN) 14:04
10. Yannis Voisard (Švi/TUD) 24:18…
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