Dinamo i PSG zapeli u pregovorima oko napadača

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JulienxMattiax xLexPictorium via Guliver

Pregovori između Dinama i Paris Saint-Germaina oko dolaska 19-godišnjeg Noaha Nsokija navodno su zapeli zbog financijskih pitanja.

Nakon što je Nsoki izostavljen s pripremama PSG-a za novu sezonu, postalo je jasno da Luis Enrique na mlado lijevo krilo ne računa. Ipak, u pariškom klubu nisu ga spremni tek tako pustiti, a njegov dolazak u Dinamo je trenutno pauziran jer su potraživanja prvaka Europe trenutno veća od onih koje je Dinamo spreman platiti, pišu Sportske novosti.

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Otac i agent mladog Francuza već su boravili u Zagrebu te su dali pristanak na ponuđeni Dinamov projekt, no ključna prepreka postali su financijski zahtjevi kluba s Parka prinčeva.

PSG za Nsokija traži 1,5 milijuna eura odštete uz 20 posto od buduće prodaje, na što u Maksimiru u ovim uvjetima ne pristaju. Unatoč trenutnom zastoju, razgovori se nastavljaju u nadi da će francuski velikan smanjiti potraživanja.