Hoće li u Hajduk stići milijuni? ‘Mogu potvrditi da je održan još jedan sastanak…’

Podijeli :

N1

Već se mjesecima priča o ulasku ukrajinskih milijuna u Hajduk, a sada je održano i nekoliko sastanaka na tu temu. Sve je povukao Hrvat Ivica Pirić koji predvodi skupinu ukrajinskih investitora iz tvrtke White BIT.

“Mogu potvrditi da je održan još jedan sastanak s gospodinom Pirićem, na kojem je on prezentirao ozbiljan interes svojih ukrajinskih partnera za sponzoriranjem Hajduka, dakle za participacijom u marketinškom dijelu naše klupske priče, pri čemu nije postavljan nikakav uvjet s njihove strane, niti je u bilo kojem trenutku bilo priče o strukturama upravljanja klubom ili nekakve promjene koje bi se ticale modela upravljanja Hajdukom. O tome nije bilo govora”, rekao je predsjednik Hajdukovog NO Ljubo Pavasović-Visković za 24sata i dodao:

POVEZANO Hajduk se oglasio oko Poljuda: ‘Nažalost, pritisak dijela javnosti doveo je do tog da nas odbiju’

“Bio je kvalitetan sastanak, kvalitetna i dobra volja gospodina Pirića da se uključi u marketinškom i sponzorskom dijelu, međutim ništa više od toga.

Dogovoreno je da će se razgovori nastaviti kada Pirić i gospoda koja su s njim povezana budu konkretizirali prijedlog u smislu onoga što oni od tog sponzorstva očekuju u marketinškom smislu, kao i o kolikom iznosu bi se radilo. U svakom slučaju radi se o procesu koji će sigurno potrajati nekoliko mjeseci, ništa se hitnog niti senzacionalnoga u ovom trenutku ne događa.”