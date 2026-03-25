HNS uvažio žalbe Sancheza: Pomaknuta je utakmica Rijeke, dva susreta igraju se u istom terminu

Podijeli :

HNK Rijeka

Uvažile su se kritike trenera Rijeke Victora Sancheza.

Često je Sanchez na konferencijama za medije znao pričati o ‘gustom‘ rasporedu njegove Rijeke, koja je tada igrala u Konferencijskoj ligi. Španjolac je isticao da mu Savez ne želi izaći u susret s rasporedom, ali čini se da su upravo to napravili u zadnja dva navrata.

Rijeka je prema rasporedu 28. kola trebala igrati protiv Gorice u subotu, a ta je utakmica pomaknuta dan kasnije i bila je zadnja u spomenutom kolu. Uoči tog okršaja ovako je govorio Sanchez:

“Raspored je zahtjevan i nemamo uvijek jednak tretman, iako predstavljamo Hrvatsku u Europi. Tražimo samo malo razumijevanja jer naši protivnici često imaju više vremena za pripremu. Ja sam kao trener Rijeke to dužan reći, zašto ne bismo, primjerice, protiv Osijeka, nakon kup-dvoboja igrali u nedjelju ili ponedjeljak. Dinamo je, recimo, u ovakvim situacijama igrao u ponedjeljak, a kad smo mi to tražili, rekli su nam da je to jako teško izvesti, čak i nemoguće.”

Rijeka će u polufinalu Kupa igrati protiv Slaven Belupa na Rujevici, a četiri dana kasnije opet će biti domaćini, ovoga puta Osijeku u 29. kolu HNL-a. Utakmica s Osijekom pomaknuta je sa subote na nedjelju, tako da Rijeka ima dan odmora više, a u isto vrijeme igrat će se i susret Varaždina i Slaven Belupa.

“Obavještavamo navijačice i navijače o promjeni termina odigravanja utakmice između Rijeke i Osijeka u 29. kolu HNL-a. Novi termin odigravanja utakmice je: nedjelja, 12. travnja, 16 sati”, stoji u objavi Rijeke.