Mišković poslao jasnu poruku Sanchezu: ‘Sad ćemo nakon pauze vidjeti je li shvatio ili nije’

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Oglasio se prvi čovjek Rijeke.

Damir Mišković nakon poraza Rijeke od Gorice (4:0) u Turopolju poslao je javno ‘upozorenje’ treneru Victoru Sanchezu.

“Upalio se i taj alarm. Rijeka mora puno bolje u HNL-u i od stručnog stožera očekujem da zadnjih devet kola odrade puno bolje. Kao predsjednik ne prihvaćam da na takav način gubimo bodove i rušimo si rejting. Jer pokazali smo da možemo, pokazali smo da znamo, pokazali su i treneri i igrači da mogu, ali… Jako je teško igračima priviknuti se na toliko rotacija i ne može se onda izgledati bolje i uigranije niti da igramo protiv juniora. Eto, to je ono što mislimo Juričić, Raić-Sudar, Čulina, ja… Prvi se put susrećemo s ovakvim načinom rada jednog trenera. I svi smatramo da je ovo u Gorici opet bilo previše po pitanju rotacija. Rezultat ti već na malo duže staze pokaže je li način na koji si radio i pripremao utakmice dobar ili nije. I pokazao nam je. I u Europi i u HNL-u. Nažalost, mi smo sedam utakmica izgubili zbog tolikih i takvih rotacija. To mislimo svi mi u klubu, a na stručnom stožeru je da naprave ono što je najbolje za Rijeku. Nitko im ne sastavlja momčad, ali ovo u HNL-u ne valja i to treba promijeniti. Vratiti se na europske postavke. Igranja, taktike i svega drugoga”, rekao je Mišković za Novi list i dodao da je upaljen alarm u borbi za treće mjesto.

“Treneri i momčad imaju savršene uvjete za rad i odmor. Od čarter letova i smještaja, preko terena i prehrane do uvjeta za odmor i rekuperaciju. Na svim razinama se radi vrhunski i pomaže cijelom stožeru. Tako da mene priče o umoru više ne zanimaju. Umor je ponajviše u glavama. Ako se igrač sam požali, u redu. Ali ako je na klupi, a kad stvari krenu nizbrdo pošalješ ga u igru, znači da nije umoran, nego je na klupi jer je trener tako odlučio. Sanchezu smo svi mi iz klupskog vrha i sportskog sektora rekli što mislimo. Sad ćemo nakon pauze vidjeti je li shvatio ili nije”, jasno je poručio predsjednik Rijeke.

Rijeka je na trećem mjestu HNL-a s 38 bodova, 25 manje od vodećeg Dinama i 15 manje od drugoplasiranog Hajduka. Varaždin je iza njih s bodom manje.