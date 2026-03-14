HNS potvrdio da će Segečić igrati za U-21, a on poručuje: ‘Nije bilo lako donijeti ovu odluku’

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Fifa je obavijestila Hrvatski nogometni savez kako je prihvatila zahtjev Adriana Segečića za promjenom nogometnog državljanstva čime je 21-godišnji talentirani ofenzivni vezni igrač dobio mogućnost nastupanja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Hrvatski nogometni savez uspješno je okončao postupak pred Fifinom Komorom za status igrača te je Segečiću odobrena promjena nogometnog državljanstva iz australskog u hrvatsko. Segečić je do sada nastupao za australske selekcije do 23, do 20 i do 17 godina.

Segečić je seniorsku karijeru započeo u Sydneyju, a od 2025. godine član je Portsmoutha. Ove sezone ima 30 nastupa u Championshipu, drugom stupnju natjecanja u Engleskoj, uz pet pogodaka i dvije asistencije, a igra na ofenzivnim veznim pozicijama, uključujući obje krilne pozicije.

Segečić će se na predstojećem okupljanju u ožujku pridružiti hrvatskoj U-21 reprezentaciji koju čeka susret s Turskom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, priopćio je HNS.

“S velikim zadovoljstvom primili smo ovakvu odluku Fife te se radujemo dočekati Adriana u okruženju naše mlade reprezentacije. Pritom zahvaljujem našem tehničkom direktoru Pletikosi i administraciji Saveza koji su još jednom odradili vrhunski posao u komunikaciji prema igraču i Fifi. Raduje me što su Adrian i obitelj odabrali igranje za Hrvatsku, što puno govori i o domoljublju koje vlada u našoj dijaspori, ali i o slici koju ostavlja hrvatska reprezentacija u svijetu – ne samo svojom kvalitetom i rezultatima već i zajedništvom i atmosferom koja privlači mlade igrače”, poručio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

“Nije lako donijeti ovakvu odluku jer sam odrastao u Australiji koju sam i predstavljao u mlađim uzrastima, pa stoga želim izraziti zahvalnost i trenerima i suigračima s kojima sam dijelio svlačionicu. No, moja obitelj je iz Hrvatske i osjećam pripadnost hrvatskom narodu te sam osjetio želju predstavljati Hrvatsku kao svoju domovinu. Zahvaljujem HNS-u na predanosti u ovom postupku, osjetio sam jasnu želju ljudi iz Saveza da budem dio hrvatske nogometne obitelji. Radujem se okupljanju kod izbornika Olića s mladom reprezentacijom u čijem je stožeru i Niko Kranjčar, koji je ostavio veliki trag u ‘mom’ Portsmouthu, a nastavit ću naporno raditi kako bih ostvario i nogometni san igranja za hrvatsku A reprezentaciju”, izjavio je Adrian Segečić.

“Na početku, hvala Adrianu i njegovoj obitelji na ugodnoj komunikaciji koju smo imali u proteklom razdoblju – bez jasne želje s njihove strane, nema ni smisla ulaziti u ovakav proces u koji smo uložili dosta napora jer smo duboko uvjereni da Adrianov talent ima ima jasnu perspektivu u A reprezentaciji. Naravno, na Adrianu je da nastavi raditi kao i do sada, u što ne sumnjam po svemu što je do sada pokazivao u karijeri. Bit će ga lijepo vidjeti u hrvatskom dresu već uskoro u mladoj reprezentaciji gdje će, uvjeren sam, biti veliko pojačanje. Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na podršci koju nam daje u radu, kao i pravnom teamu koji je kvalitetno predstavio ovaj slučaj pred Fifom, a sada nam ostaje uživati u onome što će Adrian donijeti hrvatskom nogometu”, zaključio je tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa.