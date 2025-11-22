Herojski čin nogometaša Uskoka – iz gorućeg auta spasili vozača: ‘Gorjelo mu je lice, bilo je kao u filmu! Plamen mi je zapalio jaknu’

Podijeli :

NK Uskok Klis Facebook

Zamislite ovo. Vraćate se s gostovanja, tužni i razočarani zbog poraza, vrtite u glavi 'film' utakmice. Nije vam ni do čega. Nogometaš ste, to vam je život. Strast. Najvažnija (sporedna) stvar na svijetu. A onda u trenutku pred vašim očima počinje se gasiti ljudski život i shvatite koliko su neke stvari nebitne. Koliko ste maleni ispod zvijezda.

Uvod je dramatičan, ali je ništa prema onome što su u petak navečer na autocesti A1 doživjeli nogometaši Uskoka iz Klisa, pored Splita.

Vraćajući se autobusom iz Ždralova gdje su nesretno i nespretno poraženi od Mladosti (2:1) u derbiju 14. kola SuperSport Druge NL, Klišani su svjedočili prometnoj nesreći u kojoj su svojom hrabrošću i brzom reakcijom spasili ljudski život.

Oko 22 sata, nakon prolaska tunela Sveti Rok u smjeru Splita, autobus s igračima i stožerom Uskoka vozio je u desnoj traci. U lijevoj je došlo do sudara vozila hitne pomoći i osobnog automobila, koje se nedugo zatim zapalilo.

Ugroženima u tom osobnom automobilu odmah priskočili pomoći upravo hrabri kliški uskoci. Među prvima Ilija Stupalo, član Upravnog odbora kluba, a za njim dopredsjednik kluba Igor Vrvilo i jedan od igrača Josip Zeljković. Uspjeli su osloboditi vozača neposredno prije nego što je plamen u potpunosti progutao unutrašnjost automobila.

Sljedećeg jutra, još pod dojmom svega što se izdogađalo, Stupalo nam je ispričao detalje akcije spašavanja ugroženog vozača.

“Uh, sve je ispalo dobro, kako je moglo ispasti… Puhala je jaka bura, počeo je padati i snijeg, a mi smo još bili razmišljali o utakmici i kako smo je izgubili. Bili smo ljuti, a onda u sekundi sve zaboraviš i vidiš koliko je ustvari nebitno. Zbog bure, naš šofer je usporio. Bili smo u desnoj traci, a u lijevoj je hitna, koja je navodno vozila jednog čovjeka u bolnicu, udarila u taj osobni auto koji je onda malo ‘očešao’ naš retrovizor.”

Sve se nakon toga krenulo odvijati filmskom brzinom. Nitko te ne pripremi na takvo što, no Stupalo, Vrvilo i Zeljković prvi su pojurili pomoći.

“Izletio sam van i otvorio auto. Dvije žene koje su bile u njemu uspjele su izaći, ali vozač je ostao. Plamen mi je doslovno zapalio jaknu, ali nisam mogao izvući vozača. Bio je vezan, a i težak oko 120 kila. Još mu je i sjedalo bilo puklo. Nekako sam uspio odvezati pojas, ne znam ni sam kako. Dim je šikljao… Čovjek je doslovno gorio. Kosa mu je gorjela, lice, ruke… Onda su došli Igor i Ivan s aparatom, oni su napravili najviše. Gotovo minutu smo ga izvlačili. Bila je to najduža minuta. Uspjeli smo ga izvući i naši igrači su ga odveli stotinjak metara dalje, da ne udiše dim”, u dahu nam prepričava Stupalo, kojeg odmilja u klubu zovu ‘Katica za sve.’

Ni u jednom trenutku nitko od njih nije pomišljao na vlastitu sigurnost.

“Ma kakvi. Ne stigneš o tome razmišljati. Svi smo izletjeli srcem. Nosi te adrenalin, dobiješ neku energiju, nešto te nosi. Srce te nosi. Moraš pomoći. Ljudski je život u opasnosti. Bilo je kao u filmu. Splet okolnosti, je li cesta trebala biti zatvorena ili nije, a tko je kriv za nesreću nije ni važno. Samo da su svi izvukli živu glavu. Pomagali smo i osoblju hitne pomoći. Zaista, svaka čast momcima što su napravili.””

Umjesto da se kućama vrate oko 23 sata, članovi Uskoka u svoje su krevete legli tek u 4 sata ujutro.

“Tu smo na cesti stajali još sigurno dva sata. Došla je kasnije nova hitna, pa vatrogasci… Čuli smo da je vozač na respiratoru, ali da ide nabolje. Nismo stigli ni saznati odakle je. Kad se oporavi, siguran sam da ćemo se svi zajedno ponovno okupiti”, zaključio je Stupalo osvrt na noć koju će skupa s ostatkom uskočke obitelji pamtiti cijeli život.

U Ždralovima su kliški uskoci izgubili, ali su na autocesti A1 pokazali humanost i hrabrost. A to je najveća pobjeda.